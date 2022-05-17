Бойовики "Талібану" захопили друге за величиною місто Афганістану

19:35 12 серпня Київ, Україна

Представники терористичного угрупування "Талібан" заявили, що Кандагар перейшов під владу бойовиків.

Про це в четвер повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на заяву офіційного представника руху.



Офіційно інформація про взяття 600-тисячного Кандагара ще не була підтверджена. Але якщо це виявиться правдою, це стане великою стратегічною перемогою "Талібану", проте в соцмережах з'явилися ролики з бійцями "Талібану" на його вулицях.



Захоплення Кандагара було б стратегічною перемогою для "Талібану". Наступ ісламістів продовжує набирати обертів. Також сьогодні бої йдуть в іншому великому місті, Гераті, який вже кілька днів перебуває у стані облоги.



Раніше таліби захопили більшу частину міста Газні, афганськими силами безпеки контролюється тільки поліційна база на околиці міста.



11 з 34 столиць провінцій країни зараз знаходяться під контролем "Талібану".



Захоплення нових провінцій відбувається на тлі поступового виведення військ США з Афганістану.



Вчора в Кандагарі йшли запеклі бої, а таліби стверджували, що захопили міську в'язницю, але підтверджень цьому немає.



У південному місті Лашкаргах, столиці провінції Гільменд, бойовики захопили штаб-квартиру поліції.



За даними ООН, за останній місяць в Афганістані було вбито більше ніж 1000 мирних жителів.



Буквально на цьому тижні тисячі людей з північних провінцій стали вимушеними переселенцями, прямуючи в Кабул в пошуках безпеки.