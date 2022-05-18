Бойовики "Талібану" захопили вже 18 столиць провінцій по всьому Афганістану

20:22 13 серпня Київ, Україна

Талібан за один день захопив ще шість столиць провінцій Афганістану. Низка країн вже готується до евакуації своїх громадян з країни на тлі цієї ситуації.

Таліби зайняли вже 18 провінційних столиць в Афганістані.



Озброєне угрупування "Талібан" захопило столиці афганських провінцій Калат, Теренкот, Пул-е-Алам, Феруз-Кох, Кала-е-Нау і Лашкар-Гах буквально через кілька годин після взяття стратегічно важливих афганських міст Герат і Кандагар.

Про це повідомляє Al Jazeera. Таким чином, ісламісти-таліби вже контролюють 18 столиць провінцій по всьому Афганістану.



Зі свого боку, міністр оборони Великобританії заявив, що Афганістан наближається до всеохоплюючої громадянської війни, і Захід повинен розуміти, що «Талібан» - це не монолітне озброєне угрупування, а воно охоплює безліч менших конкуруючих фракцій, які будуть претендувати на владу.



Як повідомлялося, 12 серпня бойовики ісламістського руху «Талібан» заявили, що під час інтенсивних боїв проти урядових сил зайняли друге за величиною місто Афганістану - Кандагар.



Як повідомлялося, США направили в Афганістан бомбардувальники для боротьби з рухом «Талібан».



Тим часом таліби стрімко розширюють зону впливу в Афганістані на тлі виведення з країни іноземних військ. Офіційна влада в Кабулі і її війська стрімко втрачають контроль над ситуацією в країні.



Низка держав вже готують евакуацію своїх громадян з Афганістану на тлі цієї ситуації. У тому числі і Україна.