Бойовики Талібану окупували прикордонний пункт на кордоні з Пакистаном

06:44 15 липня Київ, Україна

Таліби повідомили про те, що вони окупували КПП на кордоні Афганістану і Пакистану



Про це повідомляє BBC.



Йдеться про прикордонний пункт Спін Болдак в провінції Кандагар.



У той самий час уряд Афганістану заявив, що прикордонний пункт залишається під їхнім контролем. Однак на фотографіях талібів видно, що бойовики спілкуються з прикордонниками Пакистану.



Журналісти відзначили, що Талібан захопив прикордонний пункт без опору з боку сил уряду.



Після того, як США з союзниками оголосили про виведення військ з Афганістану, Талібан почав наступ і взяв під контроль більшу частину території країни. Під час зустрічі в Москві представники Талібану заявили, що не будуть порушувати кордони центральноазіатських країн, пообіцяли боротися з погрозами угруповання Ісламська Держава і «викорінювати нарковиробництво на території країни».



В кінці червня газета The Wall Street Journal з посиланням на розвідку повідомила, що уряд Афганістану може зазнати поразки від руху Талібан через пів року - рік після відходу з країни контингенту США. Вашингтон почав виведення військ з Афганістану 25 квітня.