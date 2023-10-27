Бойовики намагалися атакувати військову базу США у Сирії - Пентагон

08:40 24 жовтня Київ, Україна

Бойовики намагалися атакувати американську військову базу в Сирії за допомогою ударних безпілотників.



Генерал Патрік Райдер, представник Пентагону, поділився цією інформацією під час відеобрифінгу.

"Я можу підтвердити, що була спроба атаки безпілотника на американську військову базу Ет-Танф у Сирії. Було збито два ударні дрони, і ми раді повідомити, що серед американських військовослужбовців ніхто не постраждав", - заявив генерал Райдер.

Він уточнив, що ця атака сталася 23 жовтня.



У той самий час, в ЗМІ поширилася інформація про ймовірні атаки на дві інші американські бази в Сирії, за заявою бойовиків з угрупування "Ісламський рух Іраку", яке підтримує Іран, проте офіційних підтверджень даної інформації досі не надходило.