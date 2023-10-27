Бойовики намагалися атакувати військову базу США у Сирії - Пентагон

Бойовики намагалися атакувати американську військову базу в Сирії за допомогою ударних безпілотників.
Генерал Патрік Райдер, представник Пентагону, поділився цією інформацією під час відеобрифінгу.
Генерал Патрік Райдер, представник Пентагону, поділився цією інформацією під час відеобрифінгу.
Він уточнив, що ця атака сталася 23 жовтня.
У той самий час, в ЗМІ поширилася інформація про ймовірні атаки на дві інші американські бази в Сирії, за заявою бойовиків з угрупування "Ісламський рух Іраку", яке підтримує Іран, проте офіційних підтверджень даної інформації досі не надходило.
У той самий час, в ЗМІ поширилася інформація про ймовірні атаки на дві інші американські бази в Сирії, за заявою бойовиків з угрупування "Ісламський рух Іраку", яке підтримує Іран, проте офіційних підтверджень даної інформації досі не надходило.
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