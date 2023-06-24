Бойовики Кадирова готові допомогти Міноборони Росії придушити заколот Пригожина

14:21 24 червня Київ, Україна

Для вірного путінського кавказця настав момент послужити хазяїнові та вильнути хвостом. Генерал Тік-Тока та голова Чечні Рамзан Кадиров "правильно" зреагував на слова кремлівського господаря і заявив у Telegram, що дії засновника ПВК Вагнер Євгена Пригожина - це "зрада", "ніж у спину" та "справжній військовий заколот".

Крім того, він додав, що його бойовики готові допомогти Міноборони Росії придушити заколот Пригожина.

"Друзі, ніч здалася складною і перельоти не дали часу озвучити тут мою позицію з приводу цієї мерзенної зради! Все, що відбувається - ніж у спину і справжній військовий заколот! Цілком підтримую кожне слово Володимира Володимировича путіна!" - Заявив Кадиров.

Глава Чечні закликав "вагнерівців" "не вестись на провокації".

"Які б цілі вам не розписували, які б обіцянки вам не говорили - безпека держави та згуртованість російського суспільства в такий момент понад усе! Подивіться, як користуються цією ситуацією наші вороги на Заході". Скільки вкидань, скільки брехні, скільки брехливих закликів, які лякають наших громадян, створюють небезпеку дестабілізуючої обстановки. І це очікувані наслідки зрадницького маршу Пригожина", – зазначив він.

За словами Кадирова, "події - це не ультиматум Міністерству оборони. Це виклик державі, і проти цього виклику необхідно згуртуватися всім навколо національного лідера: військовим, силовикам, губернаторам, цивільному населенню".

"Бійці Міноборони та Росгвардії по Чеченській Республіці вже виїхали в зони напруженості. Ми зробимо все, щоб зберегти єдність росії та захистити її державність! Заколот має бути пригнічений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то ми готові!", - наголосив голова. Чечні.

Нагадаємо, 23 червня Пригожин заявив про удар Міноборони Росії по таборах ПВК Вагнер. Російське оборонне відомство назвало цю інформацію провокацією. Пригожин повідомив, що разом із бійцями піде "розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня". Генпрокуратура Росії оголосила про порушення кримінальної справи стосовно ватажка "вагнерівців".

Вранці 24 червня Пригожин заявив, що його найманці взяли під контроль військові об'єкти Ростов-на-Дону. Він вимагає зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Росії Валерієм Герасимовим, інакше - похід "вагнерівців" на Москву.

Президент Росії Володимир Путін виступив зі спеціальним зверненням, в якому назвав заколот Пригожина "зрадою" і пригрозив покаранням всім учасникам подій.