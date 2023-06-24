Бойовики Кадирова готові допомогти Міноборони Росії придушити заколот Пригожина

Для вірного путінського кавказця настав момент послужити хазяїнові та вильнути хвостом. Генерал Тік-Тока та голова Чечні Рамзан Кадиров "правильно" зреагував на слова кремлівського господаря і заявив у Telegram, що дії засновника ПВК Вагнер Євгена Пригожина - це "зрада", "ніж у спину" та "справжній військовий заколот".
Крім того, він додав, що його бойовики готові допомогти Міноборони Росії придушити заколот Пригожина.
Глава Чечні закликав "вагнерівців" "не вестись на провокації".
За словами Кадирова, "події - це не ультиматум Міністерству оборони. Це виклик державі, і проти цього виклику необхідно згуртуватися всім навколо національного лідера: військовим, силовикам, губернаторам, цивільному населенню".
Нагадаємо, 23 червня Пригожин заявив про удар Міноборони Росії по таборах ПВК Вагнер. Російське оборонне відомство назвало цю інформацію провокацією. Пригожин повідомив, що разом із бійцями піде "розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня". Генпрокуратура Росії оголосила про порушення кримінальної справи стосовно ватажка "вагнерівців".
Вранці 24 червня Пригожин заявив, що його найманці взяли під контроль військові об'єкти Ростов-на-Дону. Він вимагає зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Росії Валерієм Герасимовим, інакше - похід "вагнерівців" на Москву.
Президент Росії Володимир Путін виступив зі спеціальним зверненням, в якому назвав заколот Пригожина "зрадою" і пригрозив покаранням всім учасникам подій.
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