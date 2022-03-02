Бойовики з Афганістану на півдні Нагорного Карабаху

05:58 08 жовтень Київ, Україна

Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнисян заявив, що в конфлікті Вірменії та Азербайджану на півдні Нагорного Карабаху беруть участь військовослужбовці з третіх країн, зокрема, з Туреччини, а також з недавнього часу і з Афганістану.



"Сьогодні стало відомо, що тепер сюди доставляють бойовиків з Афганістану", - зазначив чиновник в середу, 7 жовтня.



При цьому Ованнисян повідомив, що багато військових Азербайджану були вбиті в сьогоднішніх важких боях. Крім того, знищено до 80 одиниць техніки армії противника.



"Частина військової техніки захоплена нашими підрозділами. Але після полудня бої продовжилися, тому остаточних даних за сьогодні поки немає", - вказав представник Міністерства.