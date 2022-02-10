Бойовики ІДІЛ захопили та спалили вщент приватний острів

14:05 18 вересень Київ, Україна

Терористи захопили острів Вамізі, який був найпопулярнішим зоряним курортом, всі вілли та готелі спалені бойовиками.

Острів Вамізі, або Аміса, розташований біля узбережжя Мозамбіку, належить до архіпелагу Квірімбас, був відкритий арабськими піратами ще у XV столітті, потім він перейшов під протекторат Португалії. Зараз Вамізі знаходиться в приватних руках і був одним з найпопулярніших зіркових курортів у світі. Тут Альбер, князь Монако, провів свій медовий місяць, острів відвідували Кріштіану Роналду, Нельсон Мандела, Деніел Крейг, Боно та багато інших.

Однак, зараз Вамізі, як більш дрібні острови поруч, захоплений терористами ІДІЛ. Вони називають їх стратегічними базами. Місцевим жителям було наказано покинути свої будинки, розкішні вілли та готелі на узбережжі - спалені.

Житель сусіднього острова Мекунго повідомив, що бойовики ІДІЛ прибули під покровом темряви та оточили жителів села.

"Вони сказали нам бігти, якщо ми хочемо жити. Всі покинули острів'', - сказав чоловік.



Бойовики раніше захопили стратегічне мозамбікське портове місто Мочіомба-де-Прайя, на материку, в багатій природним газом провінції Кабу-Делгаду. Також тут, на кордоні з Танзанією, розташована одна з найбільших у світі шахт з видобутку рубінів. Під час нападу загинуло щонайменше півтори тисячі людей.