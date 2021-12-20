"Бойовики ІДІЛ виходять із курдської в'язниці в Сирії за гроші" - розслідування The Guardian

08:00 23 листопад Київ, Україна

Газета The Guardian провела власне розслідування, за підсумками якого звинуватила курдських охоронців у складі СДС (Сирійські демократичні сили) у корупції.

Згідно з матеріалами інтерв'ю з двома звільненими чоловіками та отриманими ними офіційними документами з в'язниць на північному сході Сирії, ув'язнених звільняють в обмін на гроші за схемою «примирення».



У цих в'язницях під контролем курдів утримують близько 10 000 ув'язнених. З яких близько 8 000 сирійських та іракських чоловіків, звинувачених у причетності до ІДІЛ, та ще 2 000 іноземців, які не були репатрійовані їхніми країнами, утримуються у трьох переповнених в'язницях СДС.



Ці ув'язнені можуть сплатити штраф у розмірі 8 000 доларів США (6 000 фунтів стерлінгів) за звільнення, про що свідчить копія форми звільнення. У рамках цієї форми колишні терористи підписують декларацію, в якій обіцяють не приєднуватися до будь-яких збройних угруповань і залишити підконтрольні (СДС) частини північної та східної Сирії.



Невідомо, скільки чоловіків змогли купити собі свободу таким чином, але двоє звільнених, які давали свідчення, підрахували, що принаймні 10 людей, яких вони знали з часу перебування у в'язниці у провінції Хасаке, звільнилися з моменту впровадження «схеми примирення» у 2019 році.

Спікер СДС Фархад Шамі заперечив, заявивши, що результати розслідування, оприлюдненого The Guardian, не відповідають дійсності, а щодо отриманих документів сказав, що такої практики не було. За його словами: «СДС раніше звільнили деяких ув'язнених, які були пов'язані з ІДІЛ [через примирення], проте їхні руки не були заплямовані кров'ю безневинних мирних жителів і [вони] не чинили жодних злочинів. Вони або були співробітниками в офісах ІДІЛ, або змушені були приєднатися до терористичної організації».



Ці звільнення становлять значну загрозу безпеці в Сирії та за її межами і підвищують ймовірність того, що тяжкі злочини не отримають справжнього правосуддя, повідомляє The Guardian.



Один з таких, Абу Джафар, звільнений у березні, був офіцером безпеки ІДІЛ у Раккі, під час контролю міста терористичною організацією, де він працював у відділенні, відомому тим, що там катували та стратили місцевих жителів, які не дотримувалися суворого тлумачення ісламу.



На додаток до штрафу в 8000 доларів Абу Джафар, який заперечує, що будь-коли завдав комусь шкоди, заплатив ще 22 000 доларів хабарів різним чиновникам СДС. Гроші, які він зібрав, були передані йому багатою сім'єю, змушеною продати частину власності.



Він стверджував, що приєднався до ІДІЛ лише для того, щоб заробляти гроші.

«Ви можете обрати перебування в ІДІЛ за власним бажанням, але ви не можете на свій розсуд покинути її. У момент, коли ви йдете, вони вважають вас окупантом [невіруючим] і ви повинні померти», - сказав Абу Джафар.

«Мене заарештували в Багузі [останній опорний пункт ІДІЛ у Сирії] після того, як я отримав поранення внаслідок авіаудару та здався разом з іншими бійцями під час припинення вогню у березні 2019 року. Вони перевезли наші сім'ї до таборів, а нас перевезли до в'язниці. Близько двох років ми чекали суду чи чогось, щоб з'ясувати наші долі. Після певного моменту ми зрозуміли, що маємо знайти свій спосіб вибратися з цього місця», - каже Абу Джафар.

Інший учасник ІДІЛ – Абу Мухаммад із Дейр-Ез-Зор очолював бойовий загін у битві проти СДС за місто Кобані (Айн аль-Араб) у 2014 році. Він також був заарештований у Багузі у 2019 році та звільнився разом зі своєю родиною у січні цього року.



Він описав умови у в'язниці Хасаке, як рівні тортурам та жорстокому поводженню.

«Охоронці СДС підвішували нас, щоб катувати, залишаючи голодними та спраглими. Вони робили те саме, що ми робили з людьми, яких заарештовували, коли ми були лідерами ІДІЛ. Зараз я дуже шкодую про це, але не можу назвати себе жертвою після всього, що я зробив», - розповів Абу Мухаммад.

«Процес звільнення був нелегким, але після контакту з багатьма лідерами СДС моя сім'я змогла витягти мене з в'язниці, заплативши 14 000 доларів США на хабарі на додаток до офіційних 8 000 доларів США відділу державних фінансів СДС», - пояснює Абу Мухаммад.

Процес звільнення колишніх іділівців за гроші у таких містах як Ракка став загальновідомим. Люди, які самі чи їхні члени сім'ї постраждали під час панування ІДІЛ, ставляться до цього з гнівом.

«Як люди Ракки, ми вважаємо, що звільнення цих небезпечних людей – це лише питання грошей. СДС не дбають про злочини, які ці люди вчинили проти нас. Це просто спосіб отримати більше грошей», – сказав Мохаб Насер, громадський активіст.

24-річний Махмуд втратив матір під час окупації міста «Ісламською Державою». Бойовики стратили її в імпровізованій в'язниці після звинувачення у шпигунстві, і її тіло так і не повернулося до родини. Побачивши, як люди, яких він звинувачує у смерті своєї матері, повернулися до міста, він розчарувався настільки, що тепер він думає вирішити цю проблему сам.