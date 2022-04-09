Бойовики ХАМАСу із сектора Гази обстріляли Ізраїль ракетами

13:40 15 листопада Київ, Україна

Як і раніше напруженою залишається ситуація на Близькому Сході. Не припиняється військове протистояння між Ізраїлем і бойовиками сектора Гази. Як стало відомо, минулої ночі було здійснено обстріл ізраїльської території.

По Ізраїлю з боку сектора Гази в ніч на неділю були запущені дві ракети, на півдні і в центрі країни були увімкнені сирени, що попереджають про повітряний напад, пише Інтерфакс 15 листопада з посиланням на ізраїльську армію.

В армії відзначили, що для перехоплення ракет була залучена система ПРО Залізний купол морського базування, однак перехопити ракети не вдалося, вони впали на відкритій місцевості.

У відповідь на атаку ізраїльські військові завдали удару по підземній інфраструктурі та воєнних постах ХАМАСу.

На цьому тижні ізраїльські військові розгорнули батареї системи Залізний купол на півдні країни через побоювання, що бойовики "Палестинського ісламського джихаду" можуть здійснити ракетні пуски з Гази в ознаменування річниці ліквідації командира організації Баха Абу аль-Ата, убитого 12 листопада 2019 року.

Раніше повідомлялося, що військові Ізраїлю затримали одного з лідерів ХАМАС. Родичі затриманого повідомили, що Юсеф страждає від серйозної хвороби і вже провів 21 рік в ізраїльських в'язницях.