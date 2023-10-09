Бойовики ХАМАС та "Ісламський джихад" взяли в заручники понад сотню людей в Ізраїлі

Бойовики ХАМАС та палестинське угрупування "Ісламський джихад" захопили в заручники понад 100 осіб, включно з високопосадовцями, під час нападу на Ізраїль.
Про це повідомив представник ХАМАС Муса Абу Марзук, а також голова "Ісламського джихаду" Зіяд аль-Нахала, повідомляє Ynet.
Зіяд аль-Нахала також уточнив, що його бойовики взяли в полон близько 30 ізраїльтян і наголосив, що заручників буде звільнено лише за умови звільнення палестинських ув'язнених із ізраїльських в'язниць.
Уряд Ізраїлю поки не надав точних даних про кількість захоплених громадян. Передбачається, що серед заручників можуть бути громадяни інших країн, зокрема США, Німеччини та Таїланду.
Про це повідомив представник ХАМАС Муса Абу Марзук, а також голова "Ісламського джихаду" Зіяд аль-Нахала, повідомляє Ynet.
Зіяд аль-Нахала також уточнив, що його бойовики взяли в полон близько 30 ізраїльтян і наголосив, що заручників буде звільнено лише за умови звільнення палестинських ув'язнених із ізраїльських в'язниць.
Уряд Ізраїлю поки не надав точних даних про кількість захоплених громадян. Передбачається, що серед заручників можуть бути громадяни інших країн, зокрема США, Німеччини та Таїланду.
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