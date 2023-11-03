Блінкен втретє з початку війни прилетів до Ізраїлю

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 3 листопада, прибув до Ізраїлю з третім візитом із початку війни з ХАМАСом 7 жовтня.
Про це повідомляє видання The Times of Israel.
Блінкен зустрінеться з низкою високопосадовців Ізраїлю, зокрема з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху.
Він також має намір обговорити, як і під час минулих поїздок, питання заручників, яких утримує ХАМАС, та запобігання ширшому регіональному конфлікту.
Безперервний потік гуманітарної допомоги та виїзд цивільного населення будуть ще однією ключовою темою його розмов в Ізраїлі, заявив Блінкен у четвер.
Третім пріоритетом візиту Блінкена є обговорення "наступного дня" - "як ми можемо створити умови для тривалого, сталого миру, міцної, стабільної безпеки як ізраїльтян, так і палестинців".
Безперервний потік гуманітарної допомоги та виїзд цивільного населення будуть ще однією ключовою темою його розмов в Ізраїлі, заявив Блінкен у четвер.
Третім пріоритетом візиту Блінкена є обговорення "наступного дня" - "як ми можемо створити умови для тривалого, сталого миру, міцної, стабільної безпеки як ізраїльтян, так і палестинців".
Потім він вирушить на арабський саміт до Йорданії, де спробує домогтися перерви у бойових діях, пише видання.
Раніше члени Палати представників Конгресу США більшістю голосів підтримали запропонований республіканцями законопроєкт про виділення $14,3 млрд допомоги Ізраїлю, в якому відсутня підтримка України. Після схвалення в нижній палаті Конгресу законопроєкт має надійти до Сенату Конгресу США. Голосування за цей документ стало першою великою законодавчою ініціативою нового спікера-республіканця Майка Джонсона. Перед тим у Білому домі наголосили, що президент США Джо Байден ветуватиме цей документ.
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