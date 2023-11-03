Блінкен втретє з початку війни прилетів до Ізраїлю

11:37 03 листопада Київ, Україна

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 3 листопада, прибув до Ізраїлю з третім візитом із початку війни з ХАМАСом 7 жовтня.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Блінкен зустрінеться з низкою високопосадовців Ізраїлю, зокрема з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху.

Він також має намір обговорити, як і під час минулих поїздок, питання заручників, яких утримує ХАМАС, та запобігання ширшому регіональному конфлікту.



Безперервний потік гуманітарної допомоги та виїзд цивільного населення будуть ще однією ключовою темою його розмов в Ізраїлі, заявив Блінкен у четвер.



Третім пріоритетом візиту Блінкена є обговорення "наступного дня" - "як ми можемо створити умови для тривалого, сталого миру, міцної, стабільної безпеки як ізраїльтян, так і палестинців".