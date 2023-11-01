Блінкен планує 3 листопада відвідати Ізраїль - Reuters

09:35 01 листопада Київ, Україна





Зазначається, що Блінкен має намір у п'ятницю прибути до Ізраїлю для зустрічей із урядовцями. Після цього держсекретар США планує відвідати деякі країни регіону. Держсекретар США Ентоні Блінкен планує у п'ятницю, 3 листопада, відвідати Ізраїль, повідомило агентство Reuters із посиланням на представника Держдепартаменту США.Зазначається, що Блінкен має намір у п'ятницю прибути до Ізраїлю для зустрічей із урядовцями. Після цього держсекретар США планує відвідати деякі країни регіону.

"Держсекретар Блінкен вирушить до Ізраїлю в п'ятницю для зустрічей із членами ізраїльського уряду, а потім зробить інші зупинки в регіоні", - сказав речник Держдепу Метью Міллер.

На початку жовтня Блінкен відвідав Ізраїль, Йорданію, Катар, Бахрейн, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет.



Крім того, 18 жовтня із екстреним одноденним візитом Ізраїль відвідав президент США Джо Байден.



Агентство Reuters зазначає, що держсекретар США Ентоні Блінкен 31 жовтня сказав Комітету з асигнувань Сенату, що США розглядають можливі різні перестановки в Секторі Гази, якщо бойовики ХАМАС будуть усунені і більше не керуватимуть цими територіями.



За словами Блінкена, найбільш доцільним було б створення "ефективної та відродженої палестинської влади", яка б керувала Газою. Однак залишається питання, чи можна цього досягти.