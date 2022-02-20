Блінкен розпочав офіційний візит до Ізраїлю

12:59 25 травень Київ, Україна

В рамках турне на Близький Схід держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, де заплановано низку зустрічей з урядом країни.

Ще до вильоту з США Блінкен заявив, що мета його місії - закріпити режим припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і палестинцями.

Про це повідомляє Newsru.co.il.



В аеропорту імені Бен-Гуріона главу зовнішньополітичного відомства США зустрічав його ізраїльський колега Габі Ашкеназі.



В ході візиту держсекретар США зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром закордонних справ Габі Ашкеназі, а також проведе серію зустрічей з представниками МЗС.



Очікується, що в ході візиту буде обговорюватися механізм передачі гуманітарної допомоги Сектору Гази без участі в цьому процесі ХАМАСу. Розроблюваний механізм передбачає передачу коштів Газі через Палестинську автономію, Йорданію, ООН та інші структури.



Як наголошується, в дипломатичних колах Ізраїлю немає єдиної думки з питання про перспективність цього проєкту. Так, деякі вважають, що реалізувати його неможливо через заперечення з боку ХАМАСу. Інші вважають, що тиск з боку США і Єгипту здатен привести до того, що ХАМАС погодиться на запропонований механізм, пише видання.



В Ізраїлі також мають намір обговорити з держсекретарем США питання, пов'язані з іранською загрозою. Мова йде не тільки про ядерну програму Ірану, але і про весь комплекс загроз, що виходять від Тегерана.