Біржа Nasdaq закриває доступ інвесторам із рф

07:59 25 квітня Київ, Україна

Біржа Nasdaq закриває доступ для резидентів із росії.

Про це йдеться в повідомленні від Saxo Bank, яке було надіслано користувачам, які співпрацюють із Nasdaq. Скриншот з'явився на форумі російських трейдерів.



Доступ до біржі для резидентів із рф закриють з 29 квітня. У повідомленні також зазначили, що росіяни більше не матимуть доступу до актуальних ринкових даних бірж Nasdaq, а будь-які активні підписки на ринкові дані будуть автоматично скасовані.

"Наступні зміни відбудуться з 29 квітня 2022 року. Клієнти, які проживають у росії, більше не матимуть доступу до поточних ринкових даних або даних із затримкою з бірж Nasdaq у США та країнах Північної Європи, якщо на рахунку відсутня позиція, що торгується на зазначених біржах", - йдеться у повідомленні.

До речі, на сьогодні на американській біржі Nasdaq торгують акціями понад 3200 компаній.