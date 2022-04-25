Біржа Nasdaq закриває доступ інвесторам із рф

Біржа Nasdaq закриває доступ для резидентів із росії.
Про це йдеться в повідомленні від Saxo Bank, яке було надіслано користувачам, які співпрацюють із Nasdaq. Скриншот з'явився на форумі російських трейдерів.
Доступ до біржі для резидентів із рф закриють з 29 квітня. У повідомленні також зазначили, що росіяни більше не матимуть доступу до актуальних ринкових даних бірж Nasdaq, а будь-які активні підписки на ринкові дані будуть автоматично скасовані.
Доступ до біржі для резидентів із рф закриють з 29 квітня. У повідомленні також зазначили, що росіяни більше не матимуть доступу до актуальних ринкових даних бірж Nasdaq, а будь-які активні підписки на ринкові дані будуть автоматично скасовані.
До речі, на сьогодні на американській біржі Nasdaq торгують акціями понад 3200 компаній.
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