Binance йде з російського ринку

Найбільша криптовалютна біржа у світі, Binance, оголосила про своє рішення завершити свою діяльність на російському ринку. Бізнес біржі буде передано компанії CommEX. Відповідну угоду вже укладено, як повідомляється на офіційному сайті Binance 27 вересня.
За інформацією, представленою Binance, повний процес переведення користувачів на нову платформу буде завершено протягом року, і біржа забезпечить надійний захист активів своїх російських клієнтів.
За інформацією, представленою Binance, повний процес переведення користувачів на нову платформу буде завершено протягом року, і біржа забезпечить надійний захист активів своїх російських клієнтів.
Очікується, що в наступні кілька місяців Binance завершить усі операції та бізнес-напрямки у росії. Частина російських користувачів буде переадресована на платформу CommEX.
Подробиці фінансової угоди не розголошуються, але відомо, що в результаті угоди Binance повністю вийде з російського ринку.
Подробиці фінансової угоди не розголошуються, але відомо, що в результаті угоди Binance повністю вийде з російського ринку.
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