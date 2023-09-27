Binance йде з російського ринку

12:45 27 вересня Київ, Україна





За інформацією, представленою Binance, повний процес переведення користувачів на нову платформу буде завершено протягом року, і біржа забезпечить надійний захист активів своїх російських клієнтів. Найбільша криптовалютна біржа у світі, Binance , оголосила про своє рішення завершити свою діяльність на російському ринку. Бізнес біржі буде передано компанії CommEX. Відповідну угоду вже укладено, як повідомляється на офіційному сайті Binance 27 вересня.За інформацією, представленою Binance, повний процес переведення користувачів на нову платформу буде завершено протягом року, і біржа забезпечить надійний захист активів своїх російських клієнтів.

"З урахуванням нашої стратегії відповідності ми дійшли висновку, що продовження роботи в росії не відповідає нашим планам. Натомість ми зосереджуємо нашу енергію на більш ніж 100 країнах, у яких ми активно діємо", - заявив директор із забезпечення відповідності Binance Ной Перлман.

Очікується, що в наступні кілька місяців Binance завершить усі операції та бізнес-напрямки у росії. Частина російських користувачів буде переадресована на платформу CommEX.



Подробиці фінансової угоди не розголошуються, але відомо, що в результаті угоди Binance повністю вийде з російського ринку.