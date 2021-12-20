Білл Гейтс попереджає про небезпеку вакцини від COVID-19

Своїми побоюваннями, пов'язаними з настільки поспішним пошуком вакцини від коронавируса, поділився відомий філантроп і засновник Microsoft Білл Гейтс. Зокрема, він стурбований тим, що швидке створення вакцини не передбачає повної її перевірки на сумісність з деякими імунними і генетичними захворюваннями. Такі вакцини можуть завдати непоправної шкоди пацієнтам.

Через "гонки за вакциною" уряди деяких країн можуть схвалити і приступити до виробництва небезпечного і неефективного препарату.

"Б'юся об заклад, що десь у світі з'являться вакцини без повної нормативної перевірки, які будуть доступні великій кількості пацієнтів", - заявив Гейтс.

За його словами, подібне може статися в Китаї або в Росії. Гейтс вважає, що незалежно від результатів третьої (останньої) фази випробувань вакцини буде потрібно три-чотири місяці тільки на те, щоб виявити її побічні ефекти.

Зокрема, необхідно перевірити сполучуваність препарату від COVID-19 з деякими аутоімунними захворюваннями.