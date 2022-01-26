Білл Гейтс назвав три головних винаходи людства за останній рік

13:36 08 травень Київ, Україна

У своєму інтерв'ю газеті Handelsblatt глава і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс зміг вказати на найбільш значущі для людства відкриття, які відбулися за останній час. На думку мільярдера, саме вакцини стали найбільшим науковим досягненням в історії людства.

"У світлі того, через що ми пройшли в минулому році, я повинен перш за все сказати - вакцини. Вакцини проти COVID-19 дали нам велику надію на те, що в цьому році ми подолаємо пандемію", - зазначив Гейтс і додав, що вакцини в цілому дозволяють впоратися з багатьма хворобами.

Другим по значущості, вважає ексглава Microsoft, є винахід мікропроцесора.

"Вас безумовно не здивує те, що я є великим фанатом мікропроцесора, який в кінцевому підсумку зробив можливим персональний комп'ютер, привів до революції в інформатиці та запустив в хід вражаючу хвилю інновацій за останні 50 років", - пояснив він.

Ще одним дуже важливим відкриттям Гейтс назвав зелену революцію - комплекс змін в сільському господарстві в 1940-1970-х роках, який привів до значного збільшення обсягу світової сільгосппродукції, - зазначивши дослідження агронома і селекціонера Нормана Борлоуга.

"До цього не можна було собі уявити, як можна виробити досить харчових продуктів для всього світового населення. Роботи Борлоуга врятували від голодної смерті, за різними оцінками, понад мільярд людей", - підкреслив Гейтс.

Раніше Білл Гейтс заявив, що для повного захисту від коронавірусу може знадобитися третя доза вакцини, яка буде містити препарат, модифікований з урахуванням мутацій вірусу.