Білл Гейтс назвав три головних винаходи людства за останній рік

У своєму інтерв'ю газеті Handelsblatt глава і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс зміг вказати на найбільш значущі для людства відкриття, які відбулися за останній час. На думку мільярдера, саме вакцини стали найбільшим науковим досягненням в історії людства.
Другим по значущості, вважає ексглава Microsoft, є винахід мікропроцесора.
Ще одним дуже важливим відкриттям Гейтс назвав зелену революцію - комплекс змін в сільському господарстві в 1940-1970-х роках, який привів до значного збільшення обсягу світової сільгосппродукції, - зазначивши дослідження агронома і селекціонера Нормана Борлоуга.
Раніше Білл Гейтс заявив, що для повного захисту від коронавірусу може знадобитися третя доза вакцини, яка буде містити препарат, модифікований з урахуванням мутацій вірусу.
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