Безос сьогодні о 16:00 вилетить в космос. ТРАНСЛЯЦІЯ

14:49 20 липня Київ, Україна

Сьогодні о 16:00 за київським часом в космос відправиться ракета Shepard, що належить американському мільярдерові Джеффу Безосу, з чотирма людьми на борту. Даний політ поб'є відразу кілька світових рекордів.

Онлайн-трансляція посадки-зльоту проходить на YouТube-каналі New Shepard First Human Flight.



Це буде 11-хвилинна подорож із Західного Техасу, поблизу Ван Хорна. Очікується, що Безос пролетить близько 100 км і таким чином здійснить перший в світі пілотний космічний політ разом з цивільним екіпажем.



Ракета Шепард має висоту 18 м і ширину 4 м. Це - багаторазовий космічний апарат. Корабель підніметься на висоту близько 76 км. Потім вона сяде на Землю за допомогою трьох парашутів. Ракета-носій також повернеться додому.



Крім Безоса, в космос злітають його брат і виконавчий директор компанії Марк Безос, 82-річна жінка-пілот Уоллі Фанк і 18-льотний голландець Олівер Дейман. Так, політ стане рекордним завдяки тому, що в космос полетять найстарша і наймолодша людина.



Відзначимо, Фанк ще на початку 1960-х років готувалася стати астронавтом НАСА, але її мрія не збулася через стать.



Деймон опиниться в космічному просторі завдяки своєму батькові Джо, який є засновником і головою голландської компанії Somerset Capital Partners. Він купив квиток майже за 28 мільйонів доларів, проте поступився місцем синові.



Нагадаємо, замість Марка Безоса в космос повинен був полетіти анонім, який так же, як і голландський бізнесмен купив квиток за 28 мільйонів доларів на аукціоні. Пізніше він передумав, а вторговані гроші пішли на благодійність молодим вченим.