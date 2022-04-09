Безос отримав ліцензію на польоти в космос з людьми на борту

Компанія мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin завдяки показовим випробуванням космічного корабля New Shepard, тепер офіційно може здійснювати польоти в космос з людьми на борту. Відповідну ліцензію компанія отримала від Федерального авіаційного управління США (FAA).
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на FAA.
Відзначається, що космічній компанії в ході випробувань вдалося підтвердити, що апаратне і програмне забезпечення New Shepard працює безпечно.
Після тестового польоту Blue Origin отримала відповідний дозвіл, дійсний до серпня цього року.
Нагадаємо, перший пілотований суборбітальний політ корабля New Shepard запланований на 20 липня. У ньому візьмуть участь глава Amazon і Blue Origin Джефф Безос зі своїм братом, 82-річна американська льотчиця Уоллі Фанк, а також переможець аукціону, який купив квиток за 28 мільйонів доларів.
Відзначається, що космічній компанії в ході випробувань вдалося підтвердити, що апаратне і програмне забезпечення New Shepard працює безпечно.
Після тестового польоту Blue Origin отримала відповідний дозвіл, дійсний до серпня цього року.
Нагадаємо, перший пілотований суборбітальний політ корабля New Shepard запланований на 20 липня. У ньому візьмуть участь глава Amazon і Blue Origin Джефф Безос зі своїм братом, 82-річна американська льотчиця Уоллі Фанк, а також переможець аукціону, який купив квиток за 28 мільйонів доларів.
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