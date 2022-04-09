Безос отримав ліцензію на польоти в космос з людьми на борту

09:16 13 липня Київ, Україна

Компанія мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin завдяки показовим випробуванням космічного корабля New Shepard, тепер офіційно може здійснювати польоти в космос з людьми на борту. Відповідну ліцензію компанія отримала від Федерального авіаційного управління США (FAA).