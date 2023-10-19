Безпека у пріоритеті: Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією

09:30 19 жовтня Київ, Україна

Уряд Італії оголосив про відновлення контролю на внутрішньому сухопутному кордоні зі Словенією.

Про це повідомляє італійський уряд.

У повідомленні йдеться про посилення контролю на кордонах Європи після нападу бойовиків угрупування ХАМАС на Ізраїль..Це також вплинуло на збільшення нелегальних мігрантів до ЄС.
 
2023 року до Італії намагалися прорватися понад 140 тисяч мігрантів - це на 85% більше у порівнянні з 2022 роком.
"Згідно з національними оцінками, поліцейські заходи на італійсько-словенському кордоні недостатні для забезпечення необхідної безпеки. Захід буде введений у дію з 21 жовтня протягом 10 днів із можливістю продовження відповідно до Регламенту ЄС", - йдеться у заяві.
Рішення про відновлення прикордонного контролю Італія та Словенія узгодили між собою, після чого повідомили про це Європейську комісію відповідно до правил Шенгенської зони.