Безпека у пріоритеті: Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією

2023 року до Італії намагалися прорватися понад 140 тисяч мігрантів - це на 85% більше у порівнянні з 2022 роком.

Уряд Італії оголосив про відновлення контролю на внутрішньому сухопутному кордоні зі Словенією.Про це повідомляє італійський уряд.У повідомленні йдеться про посилення контролю на кордонах Європи після нападу бойовиків угрупування ХАМАС на Ізраїль..Це також вплинуло на збільшення нелегальних мігрантів до ЄС.