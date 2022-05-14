Безкарність дозволить Росії посилити свою агресію у світі - Сергій Кисліця

Будь-яке зло має бути покарано. Особливо важливо це щодо військових злочинів Росії. Як сказав в інтерв'ю японському виданню The Asahi Shimbun представник України в ООН Сергій Кисліца, Росія має понести відповідальність за свої військові злочини, інакше згодом вона знову нападе.

"Одне з найважливіших питань - це питання відповідальності. Притягнути до відповідальності всіх винних у військових злочинах та злочинах проти людяності", - сказав Кислиця.

Він наголосив, що РФ відчуває свою безкарність, а тому йде на агресію. Як приклад, він згадав Сирію і наголосив, що люди, винні у злочинах у цій арабській країні та в інших місцях не були покарані.

"Я не сумніваюся, що Росія зазнає військової поразки. (Але) навіть якщо Росія зазнає військової поразки в Україні, це не означає, що з нею покінчено", - сказав представник України в ООН.

Кислиця переконаний, якщо Росія не понесе відповідальності за злочини, які вона скоїла в Україні, то в Москві вирішать, що потрібно реформувати армію – для цього потрібно 5-10 років, а також "прибрати цих генералів-ідіотів і поставити на місце розумних генералів" .

"Після цього РФ знову завдасть удару", - не виключив він.

Раніше Кисліца заявив, що створення продовольчої кризи в Україні та світі може бути однією з умисних цілей російської агресії.