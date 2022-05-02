Біженці з Нагірного Карабаху - звіт ООН

11:20 02 грудня Київ, Україна

Починаючи з 1994 року, після підписання угоди про припинення вогню, понад 600 тисяч етнічних азербайджанців покинули Нагірний Карабах і прикордонні райони Азербайджану.

За даними УВКБ ООН , до 1994 року прилеглі до Нагірного Карабаху райони переважно населяли етнічні азербайджанці, а в самому Нагірному Карабаху, згідно з переписом 1989 року, 77% становили етнічні вірмени. Винятком було лише нагірнокарабаське місто Шуша, яке на 92% було населене етнічними азербайджанцями, повідомляє Центр новин ООН.



Рятуючись від нещодавнього загострення збройного конфлікту в 2020 році, виїхали 90 тисяч осіб, переважно жінок, дітей і літніх людей. Всього, за наявними даними, до недавнього загострення конфлікту в Нагірному Карабаху проживали близько 150 тисяч осіб.



Також за даними місії ОБСЄ, що побувала на місці подій в 2010 році, міста і населені пункти семи прилеглих до Нагірного Карабаху районів майже не заселені і лежать в руїнах.



