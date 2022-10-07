Втікали від мобілізації: двоє росіян на човні допливли до США, щоб попросити притулку

Двоє росіян випливли на човні з селища Егвекінот на Чукотці, і подолавши відстань 500 кілометрів, дісталися узбережжя Аляски, де попросили притулку у влади США.
Про це повідомляє Bloomberg.
Пара прибула 4 жовтня, йдеться у заяві міністерства внутрішньої безпеки. За словами прес-секретаря відомства, їх доправили до міста Анкорідж, де розглянуть їхні претензії відповідно до імміграційного законодавства США.
Два сенатори від Аляски, Ліза Мурковські та Ден Салліван, заявили, що росіяни попросили притулку в США після висадки на острові Святого Лаврентія, який знаходиться приблизно за 80 кілометрів від російського узбережжя.
Мурковскі заявила, що Федеральна реакція на інцидент була "недостатньою", враховуючи, що митниця та прикордонна охорона США мали відправляти літаки для патрулювання на відстань понад тисячу кілометрів.. Салліван закликав "підготувати план із береговою охороною у разі, якщо ще більше росіян втече на Аляску".
Про це повідомляє Bloomberg.
Пара прибула 4 жовтня, йдеться у заяві міністерства внутрішньої безпеки. За словами прес-секретаря відомства, їх доправили до міста Анкорідж, де розглянуть їхні претензії відповідно до імміграційного законодавства США.
Два сенатори від Аляски, Ліза Мурковські та Ден Салліван, заявили, що росіяни попросили притулку в США після висадки на острові Святого Лаврентія, який знаходиться приблизно за 80 кілометрів від російського узбережжя.
Мурковскі заявила, що Федеральна реакція на інцидент була "недостатньою", враховуючи, що митниця та прикордонна охорона США мали відправляти літаки для патрулювання на відстань понад тисячу кілометрів.. Салліван закликав "підготувати план із береговою охороною у разі, якщо ще більше росіян втече на Аляску".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі