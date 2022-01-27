Свавілля білоруських силовиків: напад на автомобіль з людьми

17:19 10 вересень Київ, Україна

На відео потрапив момент нападу групи білоруських силовиків на автомобіль мінчанина.



Молодий хлопець розповів, що поїхав до своєї дівчини на Audi з російськими номерами, що належить його дядькові, в розпал протестів. Йдучи до її дому і виявивши натовп людей, що біжать, він вирішив повернутися до машини.



Під час спроби виїхати заднім ходом з двору він побачив групу силовиків у формі зі щитами та кийками. Тоді герой публікації зупинився, ввімкнув знак аварійної зупинки та прибрав руки з керма.

"Думав, нас прийняли за іноземців (через номери), тому став кричати силовикам "Ми свої", тобто білоруси. Кричав «Стійте!». Звичайно, я сильно злякався. Головним бажанням було, щоб це скоріше закінчилося. Мені здавалося, втеча була єдиною можливістю, і я повільно поїхав", - повідомляє молодий чоловік.

Все це видно на записі реєстратора та у відео очевидця, який знімав з балкона.

"Двері я відкрив сам. Мене витягли, поставили колінами на бите скло, били постійно. У якийсь момент мій мозок якось відключив гостре сприйняття болю. Я відчував удари, але вони не викликали больових відчуттів. Це важко пояснити. Почув, як хтось сказав «Досить», але припинили далеко не всі. Друга тим часом забрали", - розповів учасник подій.

Далі пішов обшук. У машині був виявлений ноутбук, колонки та рація, силовики вирішили, що молодий хлопець - один з координаторів протесту. У РВВС і СІЗО міста Жодіно він був побитий ще кілька разів. Після йому присудили 25 діб арешту. Зараз він планує втекти з країни оскільки побоюється кримінального переслідування.