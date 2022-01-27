Свавілля білоруських силовиків: напад на автомобіль з людьми

На відео потрапив момент нападу групи білоруських силовиків на автомобіль мінчанина.
Молодий хлопець розповів, що поїхав до своєї дівчини на Audi з російськими номерами, що належить його дядькові, в розпал протестів. Йдучи до її дому і виявивши натовп людей, що біжать, він вирішив повернутися до машини.
Під час спроби виїхати заднім ходом з двору він побачив групу силовиків у формі зі щитами та кийками. Тоді герой публікації зупинився, ввімкнув знак аварійної зупинки та прибрав руки з керма.
Все це видно на записі реєстратора та у відео очевидця, який знімав з балкона.
Далі пішов обшук. У машині був виявлений ноутбук, колонки та рація, силовики вирішили, що молодий хлопець - один з координаторів протесту. У РВВС і СІЗО міста Жодіно він був побитий ще кілька разів. Після йому присудили 25 діб арешту. Зараз він планує втекти з країни оскільки побоюється кримінального переслідування.
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