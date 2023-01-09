Заворушення у Бразилії: понад сотня затриманих

Найближчим часом до столиці Бразилії повернеться президент Луїс Інасіу Лула да Сілва. У столиці продовжуються заворушення.
Про це пише Correio Braziliense.
"Я зараз повертаюся до Бразиліа, там відвідаю три будівлі, де відбулися погроми, і будьте впевнені, що подібне більше не повториться. Ми постараємося встановити особи тих, хто фінансував усе це, хто сплатив за проїзд, проживання та харчування всіх цих людей. І вони заплатять", - сказав він.
У свою чергу телеканал Globo повідомляє, що під час заворушень правоохоронці затримали близько 400 людей. До спеціалізованого відділу поліції було направлено чотири автобуси з протестувальниками. Порушникам може загрожувати до 12 років ув'язнення.
Відомо, що прихильники колишнього президента Болсонару не визнають його поразки на виборах у 2022 році, регулярно проводять акції протесту, вимагаючи його повернення до влади.
Про це пише Correio Braziliense.
"Я зараз повертаюся до Бразиліа, там відвідаю три будівлі, де відбулися погроми, і будьте впевнені, що подібне більше не повториться. Ми постараємося встановити особи тих, хто фінансував усе це, хто сплатив за проїзд, проживання та харчування всіх цих людей. І вони заплатять", - сказав він.
У свою чергу телеканал Globo повідомляє, що під час заворушень правоохоронці затримали близько 400 людей. До спеціалізованого відділу поліції було направлено чотири автобуси з протестувальниками. Порушникам може загрожувати до 12 років ув'язнення.
Відомо, що прихильники колишнього президента Болсонару не визнають його поразки на виборах у 2022 році, регулярно проводять акції протесту, вимагаючи його повернення до влади.
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