Безкоштовний онлайн-інструмент для створення дизайнів Canva перестав працювати на території рф
12:44 01 червня Київ, Україна
Через агресію росії в Україні сервіс Canva, що надає користувачам можливості для створення графічного дизайну
, тепер недоступний для росіян.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"У разі спроби зайти на сайт російські користувачі відразу бачать повідомлення, що компанія "категорично засуджує незаконну війну в Україні" і у відповідь на вторгнення росії блокує доступ до сервісу в росії", - повідомив Федоров.
Про це йдеться і в офіційній заяві компанії.
"Як і мільярди людей у всьому світі, ми шоковані військовими злочинами та смертями тисяч невинних людей, оскільки росія продовжує свою незаконну війну в Україні. Як ми говорили на початку березня, ми різко виступаємо проти актів агресії російського уряду, що продовжуються, і ми прагнемо відстоювати мир і безпеку всюди, тому ми блокуємо доступ до Canva в росії», – повідомляють у компанії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі