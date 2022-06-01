Безкоштовний онлайн-інструмент для створення дизайнів Canva перестав працювати на території рф

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У разі спроби зайти на сайт російські користувачі відразу бачать повідомлення, що компанія "категорично засуджує незаконну війну в Україні" і у відповідь на вторгнення росії блокує доступ до сервісу в росії", - повідомив Федоров.

Про це йдеться і в офіційній заяві компанії.

"Як і мільярди людей у всьому світі, ми шоковані військовими злочинами та смертями тисяч невинних людей, оскільки росія продовжує свою незаконну війну в Україні. Як ми говорили на початку березня, ми різко виступаємо проти актів агресії російського уряду, що продовжуються, і ми прагнемо відстоювати мир і безпеку всюди, тому ми блокуємо доступ до Canva в росії», – повідомляють у компанії.