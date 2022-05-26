Безкоштовні потяги Польщі тепер лише для певних українських біженців

06:42 26 травня Київ, Україна

Тільки певна категорія біженців з України зможе використати безкоштовні поїзди у деяких містах Польщі.

З 1 червня пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.



Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці.



Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними: скористатися можливістю безкоштовного проїзду поїздами 2-го класу TLK та IC можуть українці, що перетнули кордон з 24 лютого, і належать до наступних груп:

діти віком до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки віком від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка в поїзди - за заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками, що видаються при пред'явленні закордонного паспорта громадянина України або проїзного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі або Повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що засвідчує особу.



Громадянам з інвалідністю також потрібно пред'явити документи, що підтверджують їхню інвалідність (українські також підходять).



Раніше, у Німеччині, Польщі, Болгарії, Швейцарії та Чехії скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для українських біженців. Польща вже повідомила про скасування безкоштовного проїзду у громадському транспорті Варшави.