Безпілотний вертоліт Airbus здійснив перший політ

Новиною про успішне тестування першої моделі безпілотного вертольота поділилася на своєму сайті компанія Airbus Helicopters. Випробування новинки вертольотобудування провели у французькому тестовому центрі компанії. Як повідомив генеральний директор

компанії Airbus Helicopters Брюно Евена, випробувальний автономний політ VSR700 тривав близько 10 хвилин.

Фахівець відзначає, що даний політ є "великим кроком" до запланованого в кінець 2021 року тестування на море.

VSR700 досягає 6,2 метра в довжину. Він може залишатися в повітрі протягом восьми годин на висоті до 6 кілометрів безперервно. Максимальна швидкість безпілотного вертольота становить 80 кілометрів на годину.

VSR700 розробляють для допомоги військовим вертольотам і кораблям ВМС під час морських операцій.

Раніше повідомлялося, що Jaguar Land Rover розробляє безконтактний сенсорний екран. Також писалося про те, що онук Кусто запропонував побудувати аналог МКС на дні моря.