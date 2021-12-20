Безпілотний вертоліт Airbus здійснив перший політ

Новиною про успішне тестування першої моделі безпілотного вертольота поділилася на своєму сайті компанія Airbus Helicopters. Випробування новинки вертольотобудування провели у французькому тестовому центрі компанії. Як повідомив генеральний директор
компанії Airbus Helicopters Брюно Евена, випробувальний автономний політ VSR700 тривав близько 10 хвилин.
Фахівець відзначає, що даний політ є "великим кроком" до запланованого в кінець 2021 року тестування на море.
VSR700 досягає 6,2 метра в довжину. Він може залишатися в повітрі протягом восьми годин на висоті до 6 кілометрів безперервно. Максимальна швидкість безпілотного вертольота становить 80 кілометрів на годину.
VSR700 розробляють для допомоги військовим вертольотам і кораблям ВМС під час морських операцій.
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