Безпілотники атакували аеропорт у Пскові: пошкоджено мінімум чотири Іл-76

01:16 30 серпня Київ, Україна

У районі військового аеропорту Пскова пролунала серія вибухів і почалася потужна пожежа. Аеропорт атакували не менше 20 дронів.

Про це повідомляють росЗМІ.

Пошкоджено чотири військово-транспортні літаки Іл-76. Саме Іл-76 рашисти використали для перевезення шахедів з Ірану.

Для знищення безпілотників використовувалася ППО, їх також намагалися збити зі стрілецької зброї. Тому місцеві чули хаотичну стрілянину.

Російські ЗМІ пишуть, що атакували також і Черьохинську військову базу - місце дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку зс росії, що "прославився" жахливими військовими злочинами в Бучі.

Польоти літаків над Псковом та областю обмежені.

Від України до Пскова майже 700 км.