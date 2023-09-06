Безпілотники атакували аеропорт у Пскові: пошкоджено мінімум чотири Іл-76

У районі військового аеропорту Пскова пролунала серія вибухів і почалася потужна пожежа. Аеропорт атакували не менше 20 дронів.
Про це повідомляють росЗМІ.
Пошкоджено чотири військово-транспортні літаки Іл-76. Саме Іл-76 рашисти використали для перевезення шахедів з Ірану.
#Псков , красиве https://t.co/MlsmmKl66I pic.twitter.com/v94CRu14W3- Necro Mancer (@666_mancer) August 29, 2023
Для знищення безпілотників використовувалася ППО, їх також намагалися збити зі стрілецької зброї. Тому місцеві чули хаотичну стрілянину.
Російські ЗМІ пишуть, що атакували також і Черьохинську військову базу - місце дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку зс росії, що "прославився" жахливими військовими злочинами в Бучі.
Польоти літаків над Псковом та областю обмежені.
Від України до Пскова майже 700 км.
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