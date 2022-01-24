Берлусконі відмовився від участі у виборах президента Італії

06:26 24 січень Київ, Україна

Колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі відмовився від участі у президентських виборах в Італії, призначених наступного тижня, заявивши, що має голоси для перемоги, але країна не може дозволити собі політичні розбіжності під час пандемії.



Берлусконі також оголосив, що він разом зі своїми союзниками з правоцентристського блоку виступає проти будь-якої заявки прем'єр-міністра Маріо Драгі на пост президента. Драгі, колишній голова європейського центрального банку, тепер очолює уряд єдності в умовах пандемії за широкої політичної підтримки.



85-річний Берлусконі, який три десятиліття тому заснував правоцентристську партію Forza Italia і тричі обіймав посаду прем'єр-міністра, тривалий час був громовідведенням для протестів. Його минуле включає судимість за податкове шахрайство та безліч сексуальних скандалів, пов'язаних з «вечірками bunga bunga», тоді як його бізнес-імперія, до якої входять три приватні телеканали, викликала побоювання щодо конфлікту інтересів.



Відмовляючись від своєї кандидатури на пост президента, Берлусконі сказав, що підтвердив, що матиме достатньо підтримки, щоб бути обраним на семирічний термін президента. Він сказав, що він був «задоволений і зворушений», але не хоче бути причиною «полеміки та розбіжностей» у країні, яка все ще бореться з пандемією COVID-19.



З властивою йому нескромністю Берлусконі додав, що президентство «уособлює єдність нації, країни, яку я люблю і службі якій я присвятив 30 років, з усією своєю енергією, своїми здібностями, своєю компетентністю».



"Я вирішив зробити ще один крок на шляху національної відповідальності", попросивши всіх, хто пообіцяв підтримати його кандидатуру на пост президента, не обирати його. Натомість він і його колеги - правоцентристські лідери працюватимуть над тим, щоб «прийти до згоди щодо імені кандидата, здатного досягти широкого консенсусу в парламенті».