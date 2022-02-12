Берлін не може розслідувати отруєння Навального

У правоохоронних органів Німеччини немає повноважень для розслідування справи про отруєння Олексія Навального.
Про це пише газета Süddeutsche Zeitung у вівторок, 22 вересня.
Як наголошується, що ще до того, як канцлерка Ангела Меркель оголосила про отруєння Навального речовиною "Новачок", федеральний уряд звернувся за роз'ясненнями до генерального прокурора в Карлсруе. Зокрема, його просили роз'яснити, чи можна в Німеччині проводити розслідування.
Але, оскільки це не військовий злочин, Берлін не може посилатися на універсальну юрисдикцію відповідно до Міжнародного кримінального кодексу. Отруєння Навального сталося в Росії - в цьому і є головна відмінність справи Скрипалів на британській землі з британськими жертвами.
Як заявили в Міністерстві юстиції і державній судовій системі Берліна, розслідування стане можливим, якщо Навальний помре в Німеччині. При цьому не виключено, що судові органи можуть втрутитися, якщо його стан значно погіршиться.
Фахівці з декількох країн заявили, що глава Фонду боротьби з корупцією РФ став жертвою бойової отрути типу "Новачок". Почалося розслідування. Зокрема, цим інцидентом зацікавилися німецькі слідчі. Сам Навальний відмовився співпрацювати з російською стороною, яка запропонувала німецьким колегам почати спільне розслідування.
Як наголошується, що ще до того, як канцлерка Ангела Меркель оголосила про отруєння Навального речовиною "Новачок", федеральний уряд звернувся за роз'ясненнями до генерального прокурора в Карлсруе. Зокрема, його просили роз'яснити, чи можна в Німеччині проводити розслідування.
Але, оскільки це не військовий злочин, Берлін не може посилатися на універсальну юрисдикцію відповідно до Міжнародного кримінального кодексу. Отруєння Навального сталося в Росії - в цьому і є головна відмінність справи Скрипалів на британській землі з британськими жертвами.
Як заявили в Міністерстві юстиції і державній судовій системі Берліна, розслідування стане можливим, якщо Навальний помре в Німеччині. При цьому не виключено, що судові органи можуть втрутитися, якщо його стан значно погіршиться.
Фахівці з декількох країн заявили, що глава Фонду боротьби з корупцією РФ став жертвою бойової отрути типу "Новачок". Почалося розслідування. Зокрема, цим інцидентом зацікавилися німецькі слідчі. Сам Навальний відмовився співпрацювати з російською стороною, яка запропонувала німецьким колегам почати спільне розслідування.
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