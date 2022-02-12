Берлін не може розслідувати отруєння Навального

16:13 22 вересень Київ, Україна

У правоохоронних органів Німеччини немає повноважень для розслідування справи про отруєння Олексія Навального.
 
Про це пише газета Süddeutsche Zeitung у вівторок, 22 вересня.

Як наголошується, що ще до того, як канцлерка Ангела Меркель оголосила про отруєння Навального речовиною "Новачок", федеральний уряд звернувся за роз'ясненнями до генерального прокурора в Карлсруе. Зокрема, його просили роз'яснити, чи можна в Німеччині проводити розслідування.

Але, оскільки це не військовий злочин, Берлін не може посилатися на універсальну юрисдикцію відповідно до Міжнародного кримінального кодексу. Отруєння Навального сталося в Росії - в цьому і є головна відмінність справи Скрипалів на британській землі з британськими жертвами.

Як заявили в Міністерстві юстиції і державній судовій системі Берліна, розслідування стане можливим, якщо Навальний помре в Німеччині. При цьому не виключено, що судові органи можуть втрутитися, якщо його стан значно погіршиться.

Фахівці з декількох країн заявили, що глава Фонду боротьби з корупцією РФ став жертвою бойової отрути типу "Новачок". Почалося розслідування. Зокрема, цим інцидентом зацікавилися німецькі слідчі. Сам Навальний відмовився співпрацювати з російською стороною, яка запропонувала німецьким колегам почати спільне розслідування.