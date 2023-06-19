Берегова охорона США перехопила понад 6 тонн кокаїну в Атлантичному океані

12:27 18 червня Київ, Україна

В Атлантичному океані Сполучені Штати Америки перехопили більше шести тонн кокаїну. Американська берегова охорона провела операцію, під час якої було вилучено 14 тисяч 153 фунти (приблизно 6 тисяч 420 кг) кокаїну загальною вартістю понад 186 мільйонів доларів.



Цю інформацію повідомив телеканал CNN, посилаючись на пресреліз американського відомства.



Наголошується, що перехоплений наркотик складався з дев'яти різних партій та був виявлений у міжнародних водах Атлантичного океану та Карибського моря.



У ході операції також було затримано 12 підозрюваних у контрабанді наркотиків, посилюючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних речовин.