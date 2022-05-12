Білий дім ввів нові санкції проти режиму Лукашенка

20:32 09 серпня Київ, Україна

З нагоди річниці шахрайських президентських виборів в Білорусі, в США заявили про введення нових економічних санкцій проти режиму Лукашенка.

Обмежувальні заходи введені проти державного підприємства "Білоруськалій", Національного олімпійського комітету Білорусі, бізнесменів і пов'язаних з ними компаній, говориться в заяві на сайті Білого дому.



Зокрема, президент США Джо Байден відписав виконавчий указ, яким застосовуються подальші обмежувальні заходи проти Олександра Лукашенка і його режиму.



Санкції вводяться за:

постійний наступ на права людини і демократичні прагнення білоруського народу;

вчинення міжнаціональних репресій і зловживань владою;

посягання на міжнародні норми;

корупцію.

Так, новий указ зміцнює повноваження, які посилюють тиск на режим Лукашенка за всі перераховані вище вчинки.



Відтепер США будуть вводити блокувальні санкції проти осіб, які працюють в певних секторах, в тому числі в секторі оборони (також в контексті матеріального забезпечення), секторі безпеки, енергетичному секторі, у виробництві мінеральних добрив (хлорид калію), у виробництві тютюнових виробів, будівельному і транспортному секторах, або будь-якому іншому секторі економіки Білорусі, які будуть визначатися міністром фінансів або державним секретарем.



У той самий час Міністерство фінансів США і Державний департамент вводять нові санкції проти фізичних та юридичних осіб.



Зокрема, під санкції потрапили:

Державне підприємство "Білоруськалій". Це виробниче об'єднання є найбільшим в світі виробником мінеральних калійних добрив і виступає джерелом для незаконного збагачення режиму Лукашенка;

Національний олімпійський комітет Білорусі, який звинувачується в сприянні відмиванню коштів, в ухиленні від дотримання санкцій і в лукавстві щодо заборони видачі віз. Міжнародний олімпійський комітет зробив публічне зауваження білоруському НОК за нездатність захищати білоруських спортсменів від політичної дискримінації і репресій.

Також під санкції потрапили відомі бізнесмени, які підтримують режим Лукашенка, а також 15 компаній, які пов'язані з цими бізнесменами, в тому числі приватний білоруський банк "Абсолютбанк". Ще під санкції потрапили додаткові юридичні установи, які працюють з тютюновими виробами, в будівництві, енергетичному і транспортному секторах білоруської економіки.