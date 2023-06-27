Білий дім вкладає $42 млрд у високошвидкісний інтернет для США

12:02 27 червня Київ, Україна

У прагненні забезпечити загальний доступ до високошвидкісного широкосмугового інтернету для всіх громадян Сполучених Штатів Америки до 2030 року, Білий дім вирішив розподілити 42 мільярди доларів серед 50 штатів.

Цю інформацію повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що Техас та Каліфорнія очолюють список фінансування - 3,1 млрд доларів та 1,9 млрд відповідно. Менш густонаселені штати, такі як Вірджинія, Алабама та Луїзіана, теж потрапили до десятки найбільш фінансованих. У цих штатах більші сільські райони з меншим доступом до інтернету, ніж у великих містах.

Джо Байден. "Це найбільша інвестиція у високошвидкісний інтернет. Для того, щоб сучасна економіка працювала, доступ до інтернету також важливий для всіх, як електрика, або вода, або інші базові послуги", - заявив президент США

За даними адміністрації Байдена, близько 8,5 млн локацій у США не мають доступу до широкосмугового з'єднання. Найбільші провайдери країни, такі як Verizon, Comcast, Charter Communications, неохоче надають доступ до малонаселених сільських громад, оскільки інвестиції дорогі, а регіони не припускають великої кількості абонентів. Відсутність широкосмугового доступу до інтернету привернула увагу уряду під час пандемії COVID-19, коли учні були змушені навчатися онлайн.