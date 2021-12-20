Білий дім вимагає звільнити грузинського порушника кордонів Південної Осетії

07:23 14 липень Київ, Україна

Сполучені Штати закликають звільнити громадянина Грузії, який порушив кордон Південної Осетії і при затриманні почав стріляти по південноосетинським прикордонникам, а потім був поранений вогнем. Відповідне повідомлення опублікувала в понеділок на своїй сторінці в Twitter глава прес-служби Держдепартаменту Морган Ортегус.

"Ми рішуче засуджуємо стрілянину і затримання громадянина Грузії очолюваними Росією силами, і ми закликаємо до його негайного звільнення", - написала вона. За словами Ортегус, Вашингтон "вимагає, щоб Росія виконала свої зобов'язання в рамках угоди про припинення вогню від 2008 року".

За даними КДБ Південної Осетії, інцидент на кордоні стався вранці 11 липня, коли 33-річний житель села Квемо-Чала Каспського муніципалітету Грузії Заза Кахеладзе, порушивши державний кордон, проник на територію республіки в околицях населеного пункту Ахмадзая Ленінгорського району. При появі співробітників південноосетинських прикордонних органів порушник зробив по ним кілька пострілів з помпової рушниці, був поранений вогнем і затриманий.

Поки не повідомляється, з якою метою порушник перейшов кордон, не виключена можливість диверсії або провокації.

Загальна протяжність кордону Південної Осетії становить близько 440 км, з них 74 км припадають на кордон з РФ, решта - з Грузією. Кордон між Південною Осетією і Грузією за рішенням південноосетинської влади повністю закрита з вересня 2019 року.