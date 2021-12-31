Білий дім розкрив зміст розмови з Путіним

13:37 31 грудень Київ, Україна

Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, що тривала близько 50 хвилин. У ній лідери обох країн обговорили відносини між США та Росією, ситуацію в Європі та накопичення російських військ навколо України.

Після розмови між президентами у Раді з національної безпеки США розкрили деталі дзвінка між Джо Байденом та Володимиром Путіним. В адміністрації сказали, що розмова була "серйозною і по суті", і що обидва лідери виклали свої позиції щодо врегулювання ситуації.

Байден окреслив два шляхи підходу США, які залежатимуть від дій Москви найближчим часом.
  • Перший – це шлях дипломатії, що призведе до деескалації ситуації.
  • Другий - шлях стримування, у тому числі із серйозною ціною та наслідками, якщо Росія вирішить розпочати подальше вторгнення в Україну.
Про це повідомив урядовець Ради з нацбезпеки США.

В адміністрації наголосили, що Джо Байден був дуже чітким і прояснив Путіну, що США діятимуть за принципом "нічого про вас без вас", коли йдеться про партнерів та союзників.
"Путін сказав, що він зрозумів", - додав чиновник Ради національної безпеки США.
Відповідаючи на запитання, чи прояснив Путін свої наміри щодо можливого вторгнення в Україну, чиновник Ради з національної безпеки відповів, що під час розмови президентів від Путіна не прозвучало жодних ствердних заяв із цього приводу.
«Але, незважаючи на це, зараз ми зосереджені на діях та свідченнях, а не на словах. Тому ми продовжимо дуже уважно стежити за пересуванням та нарощуванням російських сил на кордоні з Україною та готуватися до будь-якого рішення, яке може зрештою ухвалити Путін”, - сказав чиновник.
Спікер Білого дому Джен Псакі додала, що Байден також висловив підтримку дипломатичному шляху вирішення питання, яке має розпочатися у січні 2022 року серією переговорів між США, Росією, НАТО та ОБСЄ.
"Президент Байден повторив, що суттєвий прогрес у цих діалогах може статися лише за умов деескалації, а не ескалації", - заявила Джен Псакі.
У Білому домі також заявили, що переговори між США та Росією у Женеві розпочнуться 9 січня та триватимуть до 10 січня. До цього часу Сполучені Штати будуть у тісних консультаціях з партнерами, зокрема з урядом України.

Зі свого боку, деталями розмови поділилися і в Кремлі.