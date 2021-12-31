Білий дім розкрив зміст розмови з Путіним

13:37 31 грудень Київ, Україна





Після розмови між президентами у Раді з національної безпеки США розкрили деталі дзвінка між Джо Байденом та Володимиром Путіним. В адміністрації сказали, що розмова була "серйозною і по суті", і що обидва лідери виклали свої позиції щодо врегулювання ситуації.



Байден окреслив два шляхи підходу США, які залежатимуть від дій Москви найближчим часом. Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, що тривала близько 50 хвилин. У ній лідери обох країн обговорили відносини між США та Росією, ситуацію в Європі та накопичення російських військ навколо України.Після розмови між президентами у Раді з національної безпеки США розкрили деталі дзвінка між Джо Байденом та Володимиром Путіним. В адміністрації сказали, що розмова була "серйозною і по суті", і що обидва лідери виклали свої позиції щодо врегулювання ситуації.Байден окреслив два шляхи підходу США, які залежатимуть від дій Москви найближчим часом.

Перший – це шлях дипломатії, що призведе до деескалації ситуації.

Другий - шлях стримування, у тому числі із серйозною ціною та наслідками, якщо Росія вирішить розпочати подальше вторгнення в Україну.

Про це повідомив урядовець Ради з нацбезпеки США.



В адміністрації наголосили, що Джо Байден був дуже чітким і прояснив Путіну, що США діятимуть за принципом "нічого про вас без вас", коли йдеться про партнерів та союзників.

"Путін сказав, що він зрозумів", - додав чиновник Ради національної безпеки США.

Відповідаючи на запитання, чи прояснив Путін свої наміри щодо можливого вторгнення в Україну, чиновник Ради з національної безпеки відповів, що під час розмови президентів від Путіна не прозвучало жодних ствердних заяв із цього приводу.

«Але, незважаючи на це, зараз ми зосереджені на діях та свідченнях, а не на словах. Тому ми продовжимо дуже уважно стежити за пересуванням та нарощуванням російських сил на кордоні з Україною та готуватися до будь-якого рішення, яке може зрештою ухвалити Путін”, - сказав чиновник.

Спікер Білого дому Джен Псакі додала, що Байден також висловив підтримку дипломатичному шляху вирішення питання, яке має розпочатися у січні 2022 року серією переговорів між США, Росією, НАТО та ОБСЄ.

"Президент Байден повторив, що суттєвий прогрес у цих діалогах може статися лише за умов деескалації, а не ескалації", - заявила Джен Псакі.