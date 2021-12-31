Білий дім розкрив зміст розмови з Путіним

Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, що тривала близько 50 хвилин. У ній лідери обох країн обговорили відносини між США та Росією, ситуацію в Європі та накопичення російських військ навколо України.
Після розмови між президентами у Раді з національної безпеки США розкрили деталі дзвінка між Джо Байденом та Володимиром Путіним. В адміністрації сказали, що розмова була "серйозною і по суті", і що обидва лідери виклали свої позиції щодо врегулювання ситуації.
Байден окреслив два шляхи підходу США, які залежатимуть від дій Москви найближчим часом.
Після розмови між президентами у Раді з національної безпеки США розкрили деталі дзвінка між Джо Байденом та Володимиром Путіним. В адміністрації сказали, що розмова була "серйозною і по суті", і що обидва лідери виклали свої позиції щодо врегулювання ситуації.
Байден окреслив два шляхи підходу США, які залежатимуть від дій Москви найближчим часом.
- Перший – це шлях дипломатії, що призведе до деескалації ситуації.
- Другий - шлях стримування, у тому числі із серйозною ціною та наслідками, якщо Росія вирішить розпочати подальше вторгнення в Україну.
Про це повідомив урядовець Ради з нацбезпеки США.
В адміністрації наголосили, що Джо Байден був дуже чітким і прояснив Путіну, що США діятимуть за принципом "нічого про вас без вас", коли йдеться про партнерів та союзників.
В адміністрації наголосили, що Джо Байден був дуже чітким і прояснив Путіну, що США діятимуть за принципом "нічого про вас без вас", коли йдеться про партнерів та союзників.
Відповідаючи на запитання, чи прояснив Путін свої наміри щодо можливого вторгнення в Україну, чиновник Ради з національної безпеки відповів, що під час розмови президентів від Путіна не прозвучало жодних ствердних заяв із цього приводу.
Спікер Білого дому Джен Псакі додала, що Байден також висловив підтримку дипломатичному шляху вирішення питання, яке має розпочатися у січні 2022 року серією переговорів між США, Росією, НАТО та ОБСЄ.
У Білому домі також заявили, що переговори між США та Росією у Женеві розпочнуться 9 січня та триватимуть до 10 січня. До цього часу Сполучені Штати будуть у тісних консультаціях з партнерами, зокрема з урядом України.
Зі свого боку, деталями розмови поділилися і в Кремлі.
Зі свого боку, деталями розмови поділилися і в Кремлі.
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