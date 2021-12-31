Білий дім спростував зв'язок затримки доставки пошти з Трампом

Заява головного поштмейстера США про відкладення внутрішнього реформування до закінчення проведення президентських виборів і подальшу затримку почтвих доставок багато зв'язали із зазначенням президента.

У Білому домі цю інформацію спростували. Керівник апарату співробітників Білого дому Марк Медоуз офіційно заявив, що затримки при доставці пошти по території США не пов'язані з вказівками президента Дональда Трампа, якого демократи підозрюють у спробах саботувати голосування поштою на листопадових президентських виборах.

"Це [затримка пошти] однозначно не було навмисним, так як президент США не розпоряджався про це", - сказав Медоуз, чия заява наводить прес-пул Білого дому.

Раніше головний поштмейстер Поштової служби США Луї Деджой заявив, що служба відкладає внутрішнє реформування до проведення президентських виборів ", щоб уникнути будь-якого впливу [реформ] на голосування". За його словами, години роботи відділень, як і їх кількість, залишаються без змін. Об'єкти поштового інфраструктури також не переносити.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) назвала заяву Деджоя "необхідним, але недостатнім першим кроком на шляху до припинення кампанії президента [США] за саботування виборів".

Позов до пошти

Раніше влада 20 штатів, зокрема Вашингтона, Колорадо, Коннектикуту, Іллінойсу, Меріленда, подали позов до пошти в зв'язку з запланованими змінами і можливими затримками при доставці бюлетенів.

Трамп уже неодноразово критикував ідею голосування поштою через непрозорість цієї процедури і надмірно тривалої обробки бюлетенів при такому сценарії. За словами американського лідера, через можливі порушень при такому способі голосування вибори в листопаді можуть стати найбільш нечесними в історії.