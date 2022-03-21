Білоруського опозиціонера і конкурента Лукашенка Віктора Бабарико хочуть засудити до 15 років ув'язнення

15:29 22 червня Київ, Україна

Опозиційному політику і в недавньому минулому конкуренту Олександра Лукашенка Віктору Бабарико прокуратура просить Верховний Суд республіки призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.



Про це повідомляє Радіо Свабода.



Бабарико звинуватили в отриманні хабаря в особливо великому розмірі та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.



Помічникам Бабарико прокуратура попросила призначити покарання у вигляді від трьох до 6,5 року колонії.



Адвокат Бабарико Дмитро Лаєвський заявив, що не бачить нічого нового в тому, що прокуратура діє так довго. За його словами, Бабарико з гумором ставиться до суду, але він вже втомився.



Віктор Бабарико вважався головним суперником Олександра Лукашенка на президентських виборах, однак його не допустили до участі у виборах.