Білоруського опозиціонера і конкурента Лукашенка Віктора Бабарико хочуть засудити до 15 років ув'язнення

Опозиційному політику і в недавньому минулому конкуренту Олександра Лукашенка Віктору Бабарико прокуратура просить Верховний Суд республіки призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.
Про це повідомляє Радіо Свабода.
Бабарико звинуватили в отриманні хабаря в особливо великому розмірі та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Помічникам Бабарико прокуратура попросила призначити покарання у вигляді від трьох до 6,5 року колонії.
Адвокат Бабарико Дмитро Лаєвський заявив, що не бачить нічого нового в тому, що прокуратура діє так довго. За його словами, Бабарико з гумором ставиться до суду, але він вже втомився.
Віктор Бабарико вважався головним суперником Олександра Лукашенка на президентських виборах, однак його не допустили до участі у виборах.
Про це повідомляє Радіо Свабода.
Бабарико звинуватили в отриманні хабаря в особливо великому розмірі та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Помічникам Бабарико прокуратура попросила призначити покарання у вигляді від трьох до 6,5 року колонії.
Адвокат Бабарико Дмитро Лаєвський заявив, що не бачить нічого нового в тому, що прокуратура діє так довго. За його словами, Бабарико з гумором ставиться до суду, але він вже втомився.
Віктор Бабарико вважався головним суперником Олександра Лукашенка на президентських виборах, однак його не допустили до участі у виборах.
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