Білоруське видання TUT.BY позбавили статусу ЗМІ

20:30 29 вересень Київ, Україна

Видання TUT.BY, яке активно висвітлює все, що відбувається в Білорусі, без цензури, позбавили статусу ЗМІ на три місяці з 1 жовтня.



У Білорусі випуск ЗМІ може бути припинений, якщо поданий відповідний позов до суду. Такий позов до Економічного суду Міністерство інформації направило 18 вересня, засідання призначене на 8 жовтня.



Редакція TUT.BY повідомила, що вони як і раніше будуть працювати як інтернет-ресурс, але без статусу ЗМІ.



Реєстрація інтернет-ресурсів як мережевих видань в Білорусі має добровільний характер. Статус ЗМІ дає деякі переваги, зокрема, можливість на законних підставах бути присутнім в районах збройних конфліктів або надзвичайних ситуацій, на масових заходах, в місцях інших суспільно важливих подій і передавати звідти інформацію. TUT.BY був зареєстрований як ЗМІ лише у січні 2019 року, хоча працює з 2000 року.



Починаючи з 7 серпня цього року TUT.BY отримав від Мінінформації чотири попередження. Претензії від відомства прийшли після публікації чотирьох матеріалів.