Білоруським школярам розкажуть багато дивовижного про війну в Україні

На сайті Національного освітнього порталу з'явилася інформація про те, що 24 березня в білоруських школах пройде єдина інформаційна година, присвячена насамперед подіям в Україні. На цьому ж ресурсі викладено і допоміжні матеріали для проведення заходу. Усього планів-конспектів заняття пропонується три: для учнів молодших, середніх та старших класів.
Про це повідомляє білоруське видання «Дзеркало», яке вивчило, як білоруська влада хоче представити свою роль у війні Росії проти
України.
Починаються всі три документи з позначення мети інформаційної години. Цікаво, що для всіх трьох категорій школярів вони нехай і незначні, але відрізняються.
Так, у молодших школярів хочуть сформувати «стійку впевненість у мирному розв'язанні міжнародної напруги біля кордонів Республіки Білорусь (мабуть, під „напруженістю“ мається на увазі війна в Україні, яка забрала вже тисячі життів і позбавила мільйони людей їхніх будинків — Прим.. Ред.), переконаності у миролюбній політиці Білорусі та дієвості заходів, які вживає Лукашенко щодо врегулювання ситуації».
А от учнів середніх класів переконувати у мирному вирішенні «напруженості» вже не хочуть. У методичці їм мета позначено так: «формування в учнів уявлення про світ як багатозначне поняття, розкриття значущості збереження та зміцнення світу як вищої цінності, формування у учнів уявлення про миролюбну політику Республіки Білорусь».
У випадку зі старшокласниками укладачі плану також не виражають «впевненості у мирному дозволі», мета позначена так: «на основі достовірних фактів і документів, що характеризують поточну суспільно-політичну ситуацію, сформувати у учнів уявлення про миролюбну зовнішню та внутрішню політику Республіки Білорусь». Про достовірність фактів і документів, які пропонують використовувати на інформаційній годині, нижче.
Для молодших школярів: «особлива роль» Лукашенка, пісні та вірші
Почнемо з аналізу плану, який пропонують реалізувати у молодшій школі. Розпочати інформаційну годину автори документа хочуть з епіграфа (його, мабуть, треба написати на дошці), що складається з цитати з вірша Расула Гамзатова «Я не хочу війни». «Людям люди нехай допоможуть, / Перегородивши шляхи війні».
Виглядає це дещо крамольно — з урахуванням того, що в Білорусі людей, які «перегороджують шлях війні» і виходять із антивоєнними
плакатами, зміст яких практично аналогічний до згаданих гасел, затримують сотнями.
Далі молодшим школярам пропонують познайомитися з прислів'ям «Худий світ кращий за добру сварку» і осмислити її. Результатом осмислення, за задумом авторів, має стати плавний перехід до наступного наративу: «Наша республіка робить усе можливе для вирішення військового конфлікту. Вона надала майданчик для проведення переговорів та забезпечила їхню бездоганну організацію». Про те, що на переговорах у Білорусі протиборчі сторони, по суті, ні про що не домовилися і взагалі відмовилися від білоруських посередницьких послуг, у плані не згадується.
Натомість вчителям пропонують відзначити «особливу роль» Лукашенка, який виступає «посередником між ворогуючими сторонами» та «гарантом миру та спокою у рідній країні». Разом із учнями педагог має прочитати таку цитату політика: «І ми, білоруси, як ніхто інший, готові розмовляти будь-коли, з ким завгодно, створювати тонку нитку взаємної довіри заради однієї мети — світу в регіоні». Інших цитат Лукашенка на тему війни в Україні не пропонується. Наприклад, ось цю, сказану ще до початку війни: «Білорусь осторонь не залишиться. І ясно, на чиєму боці буде Білорусь». Або ось цю, вимовлену вже після вторгнення: «Ще раз говорю: наших військ там немає. Але якщо треба буде, якщо це буде потрібно Білорусі та Росії, вони будуть».
Після цього дітей навіщось просять згадати перші рядки білоруського гімну та переходять до теми Великої Вітчизняної: «Чому білоруси так трепетно ставляться до миру на землі? У Білорусі війна залишила глибокий слід. Наша країна втратила кожного третього мешканця у роки Великої Вітчизняної війни». Потім учням пропонують показати фотографії меморіального комплексу «Дітям — жертвам війни» у селищі Червоний Берег на Гомельщині, розповівши, що на цьому місці був збірний пункт для дітей, яких вивозили до Німеччини.. Про те, що на Гомельщині зараз дислокуються російські війська, які завдають ударів по Україні, розповідати не пропонують.
Про щонайменше 121 загиблу на даний момент українську дитину під час проведення російської «спецоперації» у методичці — жодного слова.
Після цього дітям віком 6-10 років пропонують переглянути церемонію підписання рішення нещодавнього референдуму.
Завершити урок пропонують міркуваннями про значення слова «світ» та демонстрацією малюнка «Голубка Пікассо», який учні мають вирізати з паперу під звуки пісні «Летіть, голуби».
Для середньої школи: правильна інформація - у «СБ», Росія проводить «спецоперацію»
«Жити у мирній країні – це величезне щастя. Прокидатися рано вранці, знаючи, що тобі і твоїй сім'ї не загрожує небезпека. Чудово не знати, як звучить постріл, як виглядає винищувач», — пропонують розпочати урок у середніх класах укладачі документа, які, певне,
не в курсі, що жителі південних регіонів Білорусі вже майже місяць постійно спостерігають у небі бойові літаки та чують гуркіт.
«У різних куточках планети і сьогодні тривають війни, — пишуть укладачі, маючи на увазі, ймовірно, «куточок» на південь від Гомеля, Мозиря, Пінська та Бреста — і одразу ж переходять до головного: — Люди живуть у страху та невпевненості у завтрашньому дні. Після визнання Росією незалежності Донецької та Луганської народних республік, з якими було укладено договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу, розпочалася спеціальна військова операція Збройних Сил Російської Федерації. На цю тему у мережі з'являється багато фейкової інформації».
Щоб зрозуміти, звідки черпати правильну інформацію, школярам пропонують звернутися до тверджень провладного історика, політолога та публіциста Вадима Гігіна.
Далі школярі мають подивитись кілька фрагментів телевізійних інтерв'ю: спочатку все з тим самим Гігіним, про те, що білоруські військові забезпечують безпеку кордону країни, а потім — із Лукашенком, який стверджує, що «білоруси, як ніхто інший готові розмовляти будь-коли, з ким завгодно , створювати тонку нитку взаємної довіри заради однієї мети - миру в регіоні».
Після цього школярам пропонують розповісти, як вони розуміють такі слова Лукашенка: «Якщо ми хочемо зберегти країну в цей гострий період, ми маємо займатися кожен своєю справою». Якого висновку діти мають дійти, не вказано.
Завершитися урок має так само, як і в молодших класах: спочатку обговоренням значення слова «світ», а потім розповіддю про малюнок Пікассо та спробою повторити його силами учнів. Про можливу небезпеку для школярів бути затриманими за антивоєнні малюнки дітям не говорять.
Для старшокласників: фейки у ЗМІ та як їх відрізняти
Завершитися урок має так само, як і в молодших класах: спочатку обговоренням значення слова «світ», а потім розповіддю про малюнок Пікассо та спробою повторити його силами учнів. Про можливу небезпеку для школярів бути затриманими за антивоєнні малюнки дітям не говорять.
Для старшокласників: фейки у ЗМІ та як їх відрізняти
Далі школярам пропонують подивитися все те ж інтерв'ю Гігіна про забезпечення безпеки кордонів білоруськими військовими. Після цього автори чомусь пропонують вчителям перейти до теми білоруської Конституції, «наголошуючи учнів на тому, що згідно зі статтею 79 Конституції нашої країни Президент Республіки Білорусь є Главою держави, гарантом Конституції Республіки Білорусь, прав і свобод людини та громадянина».
Проте учням пропонують показати фрагмент відео з церемонії урочистого підписання рішення референдуму Олександром Лукашенком. Після цього школярі повинні будуть відповісти на питання про їхнє розуміння перших рядків білоруського гімну та розуміння слів Лукашенка про те, щоб кожен займався своєю справою.. Потім знову зачіпається тим про організацію переговорів Росії та України в Білорусі — знову без згадки про їхню безплідність.
Також автори документу пропонують роздати старшокласникам пам'ятки «Перевірюємо достовірність та надійність інформації», «На що необхідно звернути увагу під час читання новин (як розпізнати фейки)», «Як відокремити факти від думок у медіа», «Пам'ятка з безпеки в мережі», « Пам'ятка для перевірки фотографії у мережі». Показувати, як застосовувати ці пам'ятки (наприклад, на основі матеріалів білоруських державних ЗМІ) на інформаційній годині не пропонують.
Наприкінці заходу школярів пропонують запитати про те, для чого створюються фейкові новини та як їх розпізнати, а також як кожен з нас може змінити світ на краще. Підсумком можуть стати підготовлені старшокласниками плакати про мир, дружбу та взаємодопомогу.
Також автори документу пропонують роздати старшокласникам пам'ятки «Перевірюємо достовірність та надійність інформації», «На що необхідно звернути увагу під час читання новин (як розпізнати фейки)», «Як відокремити факти від думок у медіа», «Пам'ятка з безпеки в мережі», « Пам'ятка для перевірки фотографії у мережі». Показувати, як застосовувати ці пам'ятки (наприклад, на основі матеріалів білоруських державних ЗМІ) на інформаційній годині не пропонують.
Наприкінці заходу школярів пропонують запитати про те, для чого створюються фейкові новини та як їх розпізнати, а також як кожен з нас може змінити світ на краще. Підсумком можуть стати підготовлені старшокласниками плакати про мир, дружбу та взаємодопомогу.
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