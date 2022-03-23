Білоруським школярам розкажуть багато дивовижного про війну в Україні

18:07 23 березня Київ, Україна

На сайті Національного освітнього порталу з'явилася інформація про те, що 24 березня в білоруських школах пройде єдина інформаційна година, присвячена насамперед подіям в Україні. На цьому ж ресурсі викладено і допоміжні матеріали для проведення заходу. Усього планів-конспектів заняття пропонується три: для учнів молодших, середніх та старших класів.

Про це повідомляє білоруське видання «Дзеркало», яке вивчило, як білоруська влада хоче представити свою роль у війні Росії проти

України.

Починаються всі три документи з позначення мети інформаційної години. Цікаво, що для всіх трьох категорій школярів вони нехай і незначні, але відрізняються.



Так, у молодших школярів хочуть сформувати «стійку впевненість у мирному розв'язанні міжнародної напруги біля кордонів Республіки Білорусь (мабуть, під „напруженістю“ мається на увазі війна в Україні, яка забрала вже тисячі життів і позбавила мільйони людей їхніх будинків — Прим.. Ред.), переконаності у миролюбній політиці Білорусі та дієвості заходів, які вживає



А от учнів середніх класів переконувати у мирному вирішенні «напруженості» вже не хочуть. У методичці їм мета позначено так: «формування в учнів уявлення про світ як багатозначне поняття, розкриття значущості збереження та зміцнення світу як вищої цінності, формування у учнів уявлення про миролюбну політику Республіки Білорусь».



У випадку зі старшокласниками укладачі плану також не виражають «впевненості у мирному дозволі», мета позначена так: «на основі достовірних фактів і документів, що характеризують поточну суспільно-політичну ситуацію, сформувати у учнів уявлення про миролюбну зовнішню та внутрішню політику Республіки Білорусь». Про достовірність фактів і документів, які пропонують використовувати на інформаційній годині, нижче.



Так, у молодших школярів хочуть сформувати «стійку впевненість у мирному розв'язанні міжнародної напруги біля кордонів Республіки Білорусь (мабуть, під „напруженістю“ мається на увазі війна в Україні, яка забрала вже тисячі життів і позбавила мільйони людей їхніх будинків — Прим.. Ред.), переконаності у миролюбній політиці Білорусі та дієвості заходів, які вживає Лукашенко щодо врегулювання ситуації».А от учнів середніх класів переконувати у мирному вирішенні «напруженості» вже не хочуть. У методичці їм мета позначено так: «формування в учнів уявлення про світ як багатозначне поняття, розкриття значущості збереження та зміцнення світу як вищої цінності, формування у учнів уявлення про миролюбну політику Республіки Білорусь».У випадку зі старшокласниками укладачі плану також не виражають «впевненості у мирному дозволі», мета позначена так: «на основі достовірних фактів і документів, що характеризують поточну суспільно-політичну ситуацію, сформувати у учнів уявлення про миролюбну зовнішню та внутрішню політику Республіки Білорусь». Про достовірність фактів і документів, які пропонують використовувати на інформаційній годині, нижче.

Для молодших школярів: «особлива роль» Лукашенка, пісні та вірші

Почнемо з аналізу плану, який пропонують реалізувати у молодшій школі. Розпочати інформаційну годину автори документа хочуть з епіграфа (його, мабуть, треба написати на дошці), що складається з цитати з вірша Расула Гамзатова «Я не хочу війни». «Людям люди нехай допоможуть, / Перегородивши шляхи війні».

«Вже на початку заняття емоційний заряд має бути спрямований на вибір гуманістичних моральних цінностей, що виражається у відомих гаслах: „Світу – світ!“, „Ми – за мир!“», – йдеться у документі.

Виглядає це дещо крамольно — з урахуванням того, що в Білорусі людей, які «перегороджують шлях війні» і виходять із антивоєнними

плакатами, зміст яких практично аналогічний до згаданих гасел, затримують сотнями.

Далі молодшим школярам пропонують познайомитися з прислів'ям «Худий світ кращий за добру сварку» і осмислити її. Результатом осмислення, за задумом авторів, має стати плавний перехід до наступного наративу: «Наша республіка робить усе можливе для вирішення військового конфлікту. Вона надала майданчик для проведення переговорів та забезпечила їхню бездоганну організацію». Про те, що на переговорах у Білорусі протиборчі сторони, по суті, ні про що не домовилися і взагалі відмовилися від білоруських посередницьких послуг, у плані не згадується.



Натомість вчителям пропонують відзначити «особливу роль» Лукашенка, який виступає «посередником між ворогуючими сторонами» та «гарантом миру та спокою у рідній країні». Разом із учнями педагог має прочитати таку цитату політика: «І ми, білоруси, як ніхто інший, готові розмовляти будь-коли, з ким завгодно, створювати тонку нитку взаємної довіри заради однієї мети — світу в регіоні». Інших цитат Лукашенка на тему війни в Україні не пропонується. Наприклад, ось цю, сказану ще до початку війни: «Білорусь осторонь не залишиться. І ясно, на чиєму боці буде Білорусь». Або ось цю, вимовлену вже після вторгнення: «Ще раз говорю: наших військ там немає. Але якщо треба буде, якщо це буде потрібно Білорусі та Росії, вони будуть».



Після цього дітей навіщось просять згадати перші рядки білоруського гімну та переходять до теми Великої Вітчизняної: «Чому білоруси так трепетно ставляться до миру на землі? У Білорусі війна залишила глибокий слід. Наша країна втратила кожного третього мешканця у роки Великої Вітчизняної війни». Потім учням пропонують показати фотографії меморіального комплексу «Дітям — жертвам війни» у селищі Червоний Берег на Гомельщині, розповівши, що на цьому місці був збірний пункт для дітей, яких вивозили до Німеччини.. Про те, що на Гомельщині зараз дислокуються російські війська, які завдають ударів по Україні, розповідати не пропонують.

«Під час війни загинуло багато дітей, багато хто втратив батьків, адже вороги не шкодували мирне населення: палили наші міста та села, а мешканців убивали чи виганяли в полон», — пишуть автори.

Про щонайменше 121 загиблу на даний момент українську дитину під час проведення російської «спецоперації» у методичці — жодного слова.

«Чи може наша білоруська земля, яка зазнала стільки горя та болю від війни, допустити нове військове лихоліття? Звичайно, ні, - пишуть укладачі плану і наводять безперечні аргументи: - Наша Батьківщина - Республіка Білорусь - знаходиться в центрі Європи. Білорусь прагне жити у мирі та злагоді з усіма сусідами. Білорусь будує відносини з сусідами та країнами Співдружності Незалежних Держав, а також з усіма державами світу, виходячи з національних інтересів, на основі рівності та взаємної поваги».

Після цього дітям віком 6-10 років пропонують переглянути церемонію підписання рішення нещодавнього референдуму.



Завершити урок пропонують міркуваннями про значення слова «світ» та демонстрацією малюнка «Голубка Пікассо», який учні мають вирізати з паперу під звуки пісні «Летіть, голуби».

«Не випадково в наших містах та селах є вулиці, проспекти та навіть провулки Миру (звернути увагу, якщо така назва є у населеному пункті), є селище Мир. У світі ми й житимемо, бо, як підкреслив білоруський лідер: „Жодної сьогодні загрози для країни немає на жодному напрямку“», — урочисто пишуть укладачі плану уроку.

Для середньої школи: правильна інформація - у «СБ», Росія проводить «спецоперацію»

«Жити у мирній країні – це величезне щастя. Прокидатися рано вранці, знаючи, що тобі і твоїй сім'ї не загрожує небезпека. Чудово не знати, як звучить постріл, як виглядає винищувач», — пропонують розпочати урок у середніх класах укладачі документа, які, певне,

не в курсі, що жителі південних регіонів Білорусі вже майже місяць постійно спостерігають у небі бойові літаки та чують гуркіт.

«У різних куточках планети і сьогодні тривають війни, — пишуть укладачі, маючи на увазі, ймовірно, «куточок» на південь від Гомеля, Мозиря, Пінська та Бреста — і одразу ж переходять до головного: — Люди живуть у страху та невпевненості у завтрашньому дні. Після визнання Росією незалежності Донецької та Луганської народних республік, з якими було укладено договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу, розпочалася спеціальна військова операція Збройних Сил Російської Федерації. На цю тему у мережі з'являється багато фейкової інформації».



Щоб зрозуміти, звідки черпати правильну інформацію, школярам пропонують звернутися до тверджень провладного історика, політолога та публіциста Вадима Гігіна.

«Проти нас ведеться найпотужніша кампанія з дезінформації, проводиться інформаційно-психологічна операція [з боку Заходу]. Будуть нескінченні вкидання, різні фейки. У цій ситуації довіряйте перевіреним джерелам! — каже Гігін у пропонованій школярам публікації на сайті газети «СБ. Білорусь сьогодні» і як таке джерело наводить… саме це видання. «Тут, як показав досвід, інформація з таких найважливіших напрямів вивірена та точна», — стверджує глава товариства «Знання».

Далі школярі мають подивитись кілька фрагментів телевізійних інтерв'ю: спочатку все з тим самим Гігіним, про те, що білоруські військові забезпечують безпеку кордону країни, а потім — із Лукашенком, який стверджує, що «білоруси, як ніхто інший готові розмовляти будь-коли, з ким завгодно , створювати тонку нитку взаємної довіри заради однієї мети - миру в регіоні».

«У зв'язку з подіями, що відбуваються в Україні […] Олександр Лукашенко у своїх виступах підкреслює, що білоруська армія не брала участі і не збирається брати участь у спецоперації в Україні. Глава нашої держави також запевнив, що російське керівництво ніколи не ставило перед Білоруссю питання щодо її участі в операції», — пишуть автори документа.

Після цього школярам пропонують розповісти, як вони розуміють такі слова Лукашенка: «Якщо ми хочемо зберегти країну в цей гострий період, ми маємо займатися кожен своєю справою». Якого висновку діти мають дійти, не вказано.



Завершитися урок має так само, як і в молодших класах: спочатку обговоренням значення слова «світ», а потім розповіддю про малюнок Пікассо та спробою повторити його силами учнів. Про можливу небезпеку для школярів бути затриманими за антивоєнні малюнки дітям не говорять.



Для старшокласників: фейки у ЗМІ та як їх відрізняти

«Актуальність проведення інформаційної години обумовлена тим, що нині, на жаль, з'являються спроби фальсифікації, маніпуляції фактами, що стосуються подій в Україні», — з такого посилання пропонується розпочати інформаційну годину у старших класах.

«В даний час ми є свідками подій новітньої історії, які стали наслідком політики різних держав щодо Білорусі, Росії та нашого найближчого сусіда та братського народу України», — йдеться далі, однак як саме політика «різних держав» змусила Росію розпочати війну проти « братерського народу», не повідомляється.

Далі школярам пропонують подивитися все те ж інтерв'ю Гігіна про забезпечення безпеки кордонів білоруськими військовими. Після цього автори чомусь пропонують вчителям перейти до теми білоруської Конституції, «наголошуючи учнів на тому, що згідно зі статтею 79 Конституції нашої країни Президент Республіки Білорусь є Главою держави, гарантом Конституції Республіки Білорусь, прав і свобод людини та громадянина».

«У статті 18 Конституції нашої країни зазначено, що „Республіка Білорусь у своїй зовнішній політиці виходить із принципів рівності держав, незастосування сили чи загрози силою, непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечок, невтручання у внутрішні справи та інших загальновизнаних принципів та норм міжнародного права“. Ця стаття у новій редакції доповнена наступною фразою: „Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав“», — пишуть укладачі документа, проте не уточнюють, чому це доповнення порушується з першого дня дії нової редакції Основного закону з 15 березня: влада Білорусі не повідомляла про те, що вона заборонила Росії використовувати білоруську територію для військової атаки України.

Проте учням пропонують показати фрагмент відео з церемонії урочистого підписання рішення референдуму Олександром Лукашенком. Після цього школярі повинні будуть відповісти на питання про їхнє розуміння перших рядків білоруського гімну та розуміння слів Лукашенка про те, щоб кожен займався своєю справою.. Потім знову зачіпається тим про організацію переговорів Росії та України в Білорусі — знову без згадки про їхню безплідність.



Також автори документу пропонують роздати старшокласникам пам'ятки «Перевірюємо достовірність та надійність інформації», «На що необхідно звернути увагу під час читання новин (як розпізнати фейки)», «Як відокремити факти від думок у медіа», «Пам'ятка з безпеки в мережі», « Пам'ятка для перевірки фотографії у мережі». Показувати, як застосовувати ці пам'ятки (наприклад, на основі матеріалів білоруських державних ЗМІ) на інформаційній годині не пропонують.



Наприкінці заходу школярів пропонують запитати про те, для чого створюються фейкові новини та як їх розпізнати, а також як кожен з нас може змінити світ на краще. Підсумком можуть стати підготовлені старшокласниками плакати про мир, дружбу та взаємодопомогу.