Білоруський політоглядач Артем Шрайбман змушений покинути країну

Як повідомив в своєму Telegram відомий білоруський політичний оглядач Артем Шрайбман, він вимушено покинув Білорусь. Приводом для цього став фільм, що транслювався по державному телеканалу ОНТ, в якому Роман Протасевич назвав його ім'я як одного з координаторів протестів в 2020 році.
Шрайбман зазначив, що він тільки спостерігав наживо за розмовами.
Він заявив, що перейшов "в зону некомфортного ризику" після того, як Протасевич в фільмі назвав його ім'я, а ведучий окремо перепитав.
Додамо, що Прага закликає негайно звільнити заарештованого блогера, а його зізнання у фільмі назвали "вимушеними і маніпулятивними". А Лондон вимагає покарати причетних до інтерв'ю Протасевича. Інтерв'ю затриманого опозиціонера білоруському ТБ було дано під загрозою фізичного насильства, вважає глава МЗС Великобританії Домінік Рааб.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі