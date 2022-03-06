Білоруський політоглядач Артем Шрайбман змушений покинути країну

11:21 06 червень Київ, Україна

Як повідомив в своєму Telegram відомий білоруський політичний оглядач Артем Шрайбман, він вимушено покинув Білорусь. Приводом для цього став фільм, що транслювався по державному телеканалу ОНТ, в якому Роман Протасевич назвав його ім'я як одного з координаторів протестів в 2020 році.

"Можу тільки здогадуватися, чому і чи зі своєї волі, але Рома перебільшив моя участь в процесі", - повідомив політик, додавши, що він перебував у чаті, який "можна було назвати координаційним штабом революції - Love Hata".

Шрайбман зазначив, що він тільки спостерігав наживо за розмовами.

"У мене є давня позиція, що аналітик не може і не повинен ставати учасником процесів, які аналізує... Багато людей критикують мене за це самоусунення, але я просто не зміг би чесно аналізувати політику і займатися нею одночасно", - написав у соцмережі білоруський аналітик.

Він заявив, що перейшов "в зону некомфортного ризику" після того, як Протасевич в фільмі назвав його ім'я, а ведучий окремо перепитав.

"Це почуття зміцнилося, коли в той самий вечір я побачив щось дуже схоже на "наружку" біля свого під'їзду", - заявив Шрайбман, додавши, що прийняв рішення покинути Білорусь. Політолог заявив, що виїхав в Україну.

Додамо, що Прага закликає негайно звільнити заарештованого блогера, а його зізнання у фільмі назвали "вимушеними і маніпулятивними". А Лондон вимагає покарати причетних до інтерв'ю Протасевича. Інтерв'ю затриманого опозиціонера білоруському ТБ було дано під загрозою фізичного насильства, вважає глава МЗС Великобританії Домінік Рааб.