Білоруські волонтери створили сайт «Залишайтеся вдома»

14:52 10 березень Київ, Україна

Білоруси не хочуть помирати за Лукашенка та Путіна! Вони не хочуть убивати українців! Для інформування про катастрофічні наслідки війни з Україною для білоруського народу волонтери зібрали фото- та відеофакти тероризму російських військ, статистику жертв війни та створили сайт «Залишайтеся вдома»

На сайті наводяться аргументи, чому білоруським військовим краще звернутися до суду, аніж проти України.

«Білорусь, ми просимо кожного з вас зробити вибір на користь миру та дружби. Україна захищає свою незалежність, тому кожен, хто прийде до нас додому зі зброєю, буде ліквідований».

Російська дезінформаційна машина швидко обертається щодо того, скільки було смертей російських солдатів. Вони брешуть усім – світові, Україні, російським людям та самим російським солдатам.

У морзі Мозиря закінчилося місце. Вони намагаються негайно завантажити трупи у російські потяги, які прибувають на станцію.

Витоку інформації не було, лікарню охороняють міліція та КДБ. Лікарі нічого не кажуть — підписали угоду про нерозголошення, погрожували не продовжувати контракт. Хірургів не вистачає. Раніше трупи перевозили в санітарних ПАЗах та вантажили до російських потягів. Після того, як хтось зняв про це відео і воно вирушило на прогулянку в Інтернет, вони почали завантажувати тіла ночами, щоб не привертати до себе уваги.

Заохочуйте, ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА!

Росіяни не виграють цієї війни!