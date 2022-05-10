Білоруські силовики висловили протест проти злочинних наказів влади

Народ Білорусі об'єднується в своїй боротьбі проти незаконної влади. Визначною подією став перехід представників силових структур на бік народу. Як стало відомо, свій протест проти злочинних наказів влади і заклик до проведення нових президентських виборів в країні вони висловили у відкритому листі. Лист вже підписали більше сотні чинних і колишніх співробітників силових та правоохоронних структур, а також армії. Текст їхнього звернення 12 грудня був опублікований опозиційним Telegram-каналом NEXTA Live.
Автори листа вимагають визнати недійсними вибори 9 серпня 2020 року і провести нові вибори відповідно до міжнародних правил. На їхню думку, це єдиний спосіб врегулювання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності.
При цьому в листі наголошується, що дії керівництва низки силових і правоохоронних структур Білорусі привели до дискредитації силовиків в очах суспільства, "завдавши непоправного удару по престижу професії".
З метою безпеки підписи збираються анонімно. Імена підписантів будуть оприлюднені після того, як їхня кількість перевищить тисячу.
Раніше повідомлялося, що глава опозиції Білорусі Світлана Тихановська просить США розслідувати дії білоруських силовиків.
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