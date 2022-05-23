Білоруські прикордонники влаштовують провокації на кордоні з Литвою

14:19 18 серпня Киев, Украина

Литва прийняла рішення про додаткове посилення охорони держкордону, після провокації з боку 12 білоруських прикордонників.

Про це повідомляє Delfi в середу, 18 серпня.

"До таких нахабних провокацій, коли 12 білоруських прикордонників сьогодні перетнули кордон Литовської Республіки, ми не можемо ставитися терпимо. Ми негайно відреагували на цю провокацію і прийняли рішення додатково посилити охорону кордону", - заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

За даними МВС, в Шальчинінському районі представники силових структур Білорусі зі щитами і в екіпіровці для придушення заворушень насильно витіснили 35 мігрантів і самі зайшли на територію Литви. Відеозаписом цього інциденту у вівторок увечері в Фейсбуці поділилася Служба охорони держкордону.



За даними служби, білоруси самі опублікували, як група мігрантів намагається потрапити в Литву, однак промовчали, що мігрантів в Литву тіснили білоруські силовики.

"Після повторних попереджень співробітників Служби охорони державного кордону порушники пішли в бік Білорусі", - зазначила служба.

В Литву через кордон з Білоруссю в цьому році потрапило понад 4,1 тис. нелегальних мігрантів. Більшість - з Іраку. Литва звинувачує мінський режим в організації потоків мігрантів та називає це гібридною агресією.



У середу глави МВС країн ЄС проведуть кризову зустріч для обговорення ситуації навколо напливу мігрантів з Білорусі.