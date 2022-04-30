Білоруські партизани розгорнули «рейкову війну» на території Росії

На території Росії набирає обертів "рейкова війна": у 4-х областях на російській залізниці пройшли успішні диверсії.

Так, відомо, що на московській залізниці за останні 2 тижні в Брянській, Орловській, Смоленській та Курській областях рейкові партизани провели успішні акції з виведення з ладу залізничних колій шляхом встановлення в релейних шафах СЦБ спеціальних пристроїв, які спрацьовують за таймером і повністю ви обладнання релейної шафи.

Рух "Співпраця" повідомляє, що "рейкову війну" на території Росії здійснюють білоруські партизани-активісти ініціативи "Лелеки летять", що входять до складу цього руху.

На телеграм-каналі «Лелеки летять» опубліковано звернення:

«Партизанський привіт! 👊 Партизанськими групами «Лелеки летять» було проведено партизанські акції у Смоленській та Брянських областях (РФ) з метою уповільнення залізничних перевезень путінських військ. В результаті успішно проведених вилазок було знищено пристрої сигналізації, централізації та блокування на декількох ділянках. Знищено кілька релейних шаф СЦБ. 👆Окупанту та його послужливим холуям не буде спокою, ні на нашій білоруській землі, ні в себе вдома! 👊»

Взагалі, організація «Співпраця» була визнана в Білорусі терористичною.. Її активістів часто звинувачують у виготовленні, зберіганні, перевезенні та розповсюдженні екстремістських матеріалів, спрямованих на організацію масових заворушень, актів вандалізму, блокування автомобільних доріг та залізничних колій, застосування насильства по відношенню до представників органів державної влади.

Ще з початку бойових дій в Україні в Білорусі розпочалася «рейкова війна». Білоруська влада в березні фактично прирівняла до терористів «партизан», які намагалися не допустити проїзду російської військової техніки та військ через Білорусь в Україну та продовжують виводити з ладу залізничне обладнання.

І незважаючи на слова заступників МВС Білорусі Г. Казакевича, що ці «терористи» будуть знищені, диверсії не лише не зупинилися, а й розширили свою географію!