Білоруська діаспора відкрила 14 народних посольств

Представники білоруської діаспори, які не визнають легітимність Олександра Лукашенка, створили на території 14 країн власні народні посольства.
Про це повідомляється на сайті belarusabroad.org.
"Народні посольства" відкрилися на базі діаспор в Бразилії, Великобританії та Шотландії, Німеччині, Ірландії, Іспанії (і в Каталонії), Литві, Португалії, Словенії, Україні, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Південній Кореї.
Про це повідомляється на сайті belarusabroad.org.
"Народні посольства" відкрилися на базі діаспор в Бразилії, Великобританії та Шотландії, Німеччині, Ірландії, Іспанії (і в Каталонії), Литві, Португалії, Словенії, Україні, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Південній Кореї.
"Рішення про створення Народного посольства приймається представниками білоруської діаспори на підставі резолюції Всесвітнього конгресу білорусів і підтримується Національним лідером Світланою Тихановською і Народним антикризовим управлінням", - йдеться на сайті.
У декларації про створення посольств йдеться, що білоруси за кордоном не визнають обрання Олександра Лукашенка 9 серпня легітимним, засуджують репресії проти цивільного населення з метою утримання влади і підтримують вимоги народу: звільнення політв'язнів і незаконно затриманих, припинення насильства і покарання винних, нові вибори.
У документі зазначається, що основними функціями "народних посольств" будуть: інформування громадськості про ситуацію в Білорусі; встановлення і підтримання контактів з державними органами, громадськими об'єднаннями, профспілками, діловими, науковими та культурними колами за кордоном; допомога громадянам Білорусі, які змушені покинути свою країну.
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