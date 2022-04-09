Білорусів почнуть позбавляти громадянства

16:26 13 листопада Київ, Україна

Уряд Білорусі розробив новий законопроєкт про зміну закону "Про громадянство Республіки Білорусь", за шкоду інтересам країни будуть позбавляти громадянства, винятком є ситуації, при яких припинення громадянства може допомогти уникнути відповідальності за скоєні злочини.



Про це повідомляє депутат нижньої палати парламенту Білорусі Марія Василевич, пише "БелТА".

"Передбачається можливість втрати білоруського громадянства внаслідок участі в терористичній та іншій екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі", - повідомила вона.

Крім того, передбачено право на розгляд заяви про набуття громадянства, навіть якщо в період її розгляду особа визнана судом недієздатною.