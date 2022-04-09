Білорусів почнуть позбавляти громадянства

Уряд Білорусі розробив новий законопроєкт про зміну закону "Про громадянство Республіки Білорусь", за шкоду інтересам країни будуть позбавляти громадянства, винятком є ситуації, при яких припинення громадянства може допомогти уникнути відповідальності за скоєні злочини.
Про це повідомляє депутат нижньої палати парламенту Білорусі Марія Василевич, пише "БелТА".
Крім того, передбачено право на розгляд заяви про набуття громадянства, навіть якщо в період її розгляду особа визнана судом недієздатною.
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