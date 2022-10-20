Білоруса засудили до 7,5 років колонії за коментарі у соцмережах

15:37 20 жовтня Київ, Україна

У білорусі жителя Слоніма Олександра Пєтушкова засуджено до 7,5 років колонії посиленого режиму за коментарі та репости про протести в телеграм-чатах.



Про це повідомив правозахисний центр "Весна".



Силовики затримали Пєтушкова 12 січня 2022 року. Його змусили записати "відео каяття", де він розповідає, що "писав негативну інформацію про події, що відбулися в Казахстані: про протестні настрої того, що сталося в Казахстані, про зміну влади, про введення миротворчого контингенту в Казахстан".



Згодом чоловіка звільнили, але 11 квітня знову затримали і порушили проти нього кримінальне провадження через коментарі та репости з критикою самопроголошеного президента олександра лукашенка, називаючи його узурпатором і нелегітимним, а також закликав до страйку, зупинення роботи підприємств, звільнення.



Також у його коментарях нібито були пропозиції силовикам та генералам білорусі "зняти погони".



Пєтушкова визнали винним за чотирма статтями кримінального кодексу білорусі:

"Організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активну участь у них";

"Розпалювання расової, національної, релігійної чи іншої соціальної ворожнечі";

"Масові заворушення";

"Образа президента білорусі".

22 липня 2022 року КДБ білорусі вніс Пєтушкова в "список терористів".