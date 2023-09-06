Білгородську та Тульську області намагалися атакувати дрони - міноборони росії

08:24 29 серпня Київ, Україна

Пізно ввечері 28 серпня міністерство оборони країни-агресора рф оголосило про збиття безпілотних літальних апаратів (БПЛА) над Білгородською областю, і вранці 29 серпня - над Тульською областю.



Про це повідомили у Telegram росЗМІ з посиланням на міністерство оборони.

Вранці 29 серпня представники російського військового відомства також наголосили, що в районі Тульської області також були успішно збиті безпілотні апарати.