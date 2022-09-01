Бельгія виділить допомогу ЗСУ у розмірі восьми мільйонів євро

11:21 26 серпня Київ, Україна

Федеральна рада міністрів Бельгії на запит міністра закордонних справ Аджі Лябіб вирішила виділити ЗСУ нелетальну допомогу у розмірі восьми мільйонів євро.

Про це заявила Лябіб.



Зазначається, що нелетальна допомога надійде через трастовий фонд НАТО і охопить засоби першої допомоги, зимовий одяг та, за потреби, інше обладнання, як прилади нічного бачення та лікарські засоби.



Уточнюється, що ця допомога є результатом рішення глав держав та урядів НАТО на саміті у Мадриді у червні. Тоді деякі країни, зокрема, Бельгія, погодилися здійснити добровільні внески на допомогу Україні.

"Наша країна висловлює солідарність з українським народом і продовжить підтримувати його суверенітет усіма можливими шляхами", - наголосила глава бельгійського МЗС у Twitter.

Трастовий фонд комплексного пакета допомоги НАТО було створено у 2016 році після анексії росією Криму для посилення підтримки Альянсом України як країни-партнера та перспективного члена.



Нагадаємо, у липні стало відомо, що Аджа Лябіб улітку 2021 року їздила до окупованого Криму на фестиваль "Глобальні цінності", який організує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського.



Вона не приховувала цього факту і відкрито розповідала про поїздку в соцмережах та телеефірах, але це не набуло широкого розголосу до її призначення на посаду глави МЗС. З відкритих джерел невідомо, чи прибула вона на півострів через "Чонгар" чи через росію.